La police fait tomber 3 cadres de l’Etat à Alger

Dans la cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la police judiciaire de Dar El Beida, à Alger, ont réussi à arrêter trois individus dans une affaire de détournement de fonds publics.

En effet, un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya d’Alger, rendu public aujourd’hui, lundi 30 aout, indique qu’il s’agit de trois personnes travaillant dans un établissement public commercial.

La même source ajoute que les suspects en question sont accusés d’être impliqués dans plusieurs griefs, à savoir, le détournement de fonds publics, l’abus de pouvoir, l’usurpation d’identité et le non-respect des conditions mises en place par les lois et règlements régissant l’exercice des activités professionnelles.

Toujours selon le communiqué, les éléments de la police judiciaire et lors de cette opération, ont pu saisir et récupérer une somme importante, estimée à 11 millions et 800 centimes en monnaie nationale, quatre téléphones portables avec neuf cartes SIM et un récepteur Internet. Notons que les suspects seront présentés aux autorités judiciaires territorialement compétentes, conclut le communiqué.

La police saisit plus de 07 kg de kif traité à Relizane

Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire de Oued Rhiou dans la wilaya de Relizane et dans une opération récente ont saisi plus de sept kg de kif traité.

En effet, et suite d’un point de contrôle effectué par les mêmes éléments, au niveau de la sortie nord de la ville de Oued Rhiou, un individu portant un sac à la main, venant de l’autoroute vers la ville, a attiré leur attention.

Ce dernier a abandonné le sac et a pris la fuite directement après avoir vu la police. Sachant que le sac en question contenant une quantité importante de kif traité, soit 73 plaquettes enveloppées dans des sacs en plastique, d’un poids total de 7.650 kg.

Le suspect a été arrêté et présenté devant la justice.