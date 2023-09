La police de Draria neutralise un réseau de drogue et de faux billets

La police de Draria, une ville de la région algérienne, a réussi une opération majeure en arrêtant un individu soupçonné d’être impliqué dans un réseau de trafic de drogue, notamment de la drogue dure Ecstasy, et de faux billets de la monnaie nationale. L’enquête a été déclenchée à la suite d’une information parvenue aux autorités concernant les activités présumées de cet individu déjà connu des services judiciaires pour des affaires similaires.

Selon les informations fournies par les forces de l’ordre, l’individu avait été repéré en train de vendre et de promouvoir illégalement de la drogue dure, ainsi que des substances psychotropes. De plus, une importante quantité de ces substances avait été stockée dans sa résidence.

Sous la supervision constante du parquet régional, les agents de la police judiciaire se sont rendus au domicile de l’individu suspecté, où ils ont entrepris une fouille minutieuse. Cette opération a permis la saisie d’une quantité considérable de drogue dure, notamment :

1383 comprimés d’Ecstasy.

51 comprimés de substances psychotropes.

4,7 grammes de poudre d’Ecstasy.

86 billets contrefaits de 1000 dinars algériens.

Les enquêteurs ont également découvert que l’individu avait fui vers une des wilayas à l’ouest de la capitale. Les autorités l’ont cependant localisé et appréhendé alors qu’il était en flagrant délit de possession de substances psychotropes destinées à la vente.

Le suspect a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites judiciaires appropriées. Cette affaire met en lumière les efforts continus des forces de l’ordre pour lutter contre le trafic de drogue et les activités criminelles connexes, contribuant ainsi à la sécurité de la société.

Lutte contre le trafic de drogue et les faux billets

L’arrestation récente d’un individu soupçonné de trafic de drogue et de faux billets par la police de Draria témoigne de l’engagement continu des forces de l’ordre algériennes dans la lutte contre le crime organisé.

L’opération, menée par la Brigade de Police Judiciaire de la région, a permis de démanteler un réseau de trafiquants de drogue qui tentaient d’inonder le marché local d’Ecstasy et de substances psychotropes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la saisie de 1383 comprimés d’Ecstasy, 51 comprimés psychotropes, et 4,7 grammes de poudre d’Ecstasy démontre l’ampleur du réseau.

En outre, la découverte de 86 faux billets de 1000 dinars algériens soulève des préoccupations supplémentaires quant aux activités criminelles de cet individu. La contrefaçon de monnaie nationale peut avoir des répercussions économiques et sociales graves.

L’efficacité de cette opération repose sur la coordination entre les autorités policières et le parquet régional, qui a permis d’appréhender le suspect alors qu’il tentait de fuir vers une autre région. Cette arrestation devrait aboutir à des poursuites judiciaires sévères contre l’individu présumé et servir d’avertissement clair à d’autres criminels.

La police de Draria continue de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le trafic de drogue et d’autres activités criminelles, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être de la population. Cette affaire montre que les autorités sont vigilantes et déterminées à éradiquer ces fléaux qui menacent la société.