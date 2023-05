La polémique entre Allaoua, Zedek Mouloud et Ait Menguellet enflamme la toile

Le conflit entre les artistes Kabyles Zedek Mouloud, Lounis Ait Menguellet et Mohamed Allaoua suscite une grande polémique sur les réseaux sociaux cette semaine. Les attaques verbales ont commencé après que Zedek Mouloud ait critiqué le silence de Lounis Ait Menguellet face aux événements qui ont secoué la région de Kabylie. Notamment, les arrestations et les incendies de forêts en été 2021.

Pour lui répondre, Mohamed Allaoua a pris la défense de Lounis Ait Menguellet en sortant sa nouvelle chanson intitulée « Issem ». Qui, a déclenché une vive réaction de la part des fans de Zedek Mouloud.

Les déclarations de Zedek Mouloud à l’origine du conflit

Zedek Mouloud, artiste Kabyle, a suscité la colère et le mécontentement de nombreux fans de Lounis Ait Menguellet. Et ce, après avoir critiqué le silence de ce pilier de la chanson kabyle face aux événements vécus par son pays. En effet, dans une interview accordée à une chaîne de télévision. Zedek Mouloud a déclaré : « Je suis perplexe quant au silence de Lounis Ait Menguellet sur ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde attend de lui qu’il dise quelque chose. »

Ces propos ont été perçus comme une attaque directe contre Lounis Ait Menguellet. Qui est connu pour être un défenseur de la culture Kabyle. Le chanteur a également été accusé d’être en dehors de la réalité de la Kabylie, étant donné qu’il vit actuellement à l’étranger. Pourtant, quelques semaines avant ses propos polémiques, Zedek Mouloud avait rendu hommage au poète Aït Menguellet sur le plateau de Berbère Télévision.

Mohamed Allaoua défend Ait Menguellet et sort une nouvelle chanson

Mohamed Allaoua a pris la défense de Lounis Ait Menguellet avec sa nouvelle chanson « Issem ». La chanson a été vue plus de 167 000 fois sur YouTube. Dans la chanson, Allaoua s’adresse directement à Zedek Mouloud en disant : « Si tu veux te faire un nom, tu dois travailler dur pour le mériter ». Et ce, avant de poursuivre « dans tes yeux, je ne vaux rien… Mais quand tu as besoin de moi, tu dis que je suis ton véritable frère. »

Cette chanson a déclenché une vive réaction de la part des fans de Zedek Mouloud, qui n’ont pas hésité à critiquer le chanteur Mohamed Allaou. Cependant, de nombreux fans de Lounis Ait Menguellet ont aussi salué sa chanson pour avoir pris position en faveur de leur artiste préféré.

Le conflit entre les trois artistes a suscité une grande réaction sur les réseaux sociaux. Où, les fans ont pris parti pour leur artiste préféré. Certains ont critiqué Zedek Mouloud. Et ce, pour ses commentaires sur Lounis Ait Menguellet. D’autres ont critiqué Mohamed Allaoua pour sa chanson Issem.

En revanche, face à cette polémique, l’artiste kabyle Lounis Ait Menguellet, qui s’est retrouvé au cœur de cette dernière, n’a encore pas réagi à ces accusations et garde toujours son silence.

