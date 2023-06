La poétesse algérienne Rabia Djelti reçoit un prestigieux prix en Tunisie

Depuis sa création en 2017 par l’université de Kairouan en Tunisie, le prix Fatima al-Fihiriya récompense les initiatives pour l’accès de la femme à la formation et aux responsabilités professionnelles. Des politiciennes, des chercheuses et des femmes savantes et scientifiques sont ainsi récompensées dans le cadre de ce prix.

Cette année, elles sont huit femmes à recevoir ce prix. En effet, six Tunisiennes, une Maltaise et une Algérienne ont été récompensées, notamment, pour leurs actions en faveur de la parité homme-femme. Du côté de l’Algérie, c’est la poétesse et écrivaine algérienne Rabia Djelti qui a été primée en Tunisie. Par ailleurs, cette récompense a été remise à ces femmes en l’honneur à la défunte militante et politicienne Maya Jeribi et docteure Ahlem Belhaj.

Tunisie : le prix Fatima al-Fihiriya décerné à la poétesse algérienne Rabia Djelti

En effet, la ministre tunisienne de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa a décerné le prix de Fatima al-Fihiriya à la poétesse et écrivaine algérienne Rabia Djelti, académicienne et femme de lettres.

Il s’agit d’une nouvelle distinction qui s’ajoute à l’actif de la littérature algérienne, qui multiplie les récompenses. En effet, titulaire d’un doctorat d’État en littérature, Rabia Djelti s’est consacrée à la littérature sous toutes ses formes. Elle est poétesse, écrivaine, traductrice, mais aussi professeure de littérature arabe à l’université d’Alger.

Elle est l’auteure de plusieurs œuvres. Dont, «Azib hay el mordjan», «Adhourwa». Mais aussi, «Murmures d’un secret» et «Qu’est-ce que le miroir». En plus de la littérature, Rabia Djelti a déjà animé des émissions culturelles à la télévision et à la Radio. Cette femme de culture a aussi déjà été membre du jury international du Prix roman nordique. En 2002, elle a reçu le prix de la création littéraire arabe pour l’ensemble de ses œuvres, à Abu Dhabi.

