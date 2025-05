La plus grande raffinerie d’Algérie à l’arrêt : que cache la décision de Sonatrach ?

La ville de Skikda a reçu, ce mardi 6 mai 2025, le président-directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi. Une visite qui n’a rien d’anodin. Car derrière les portails de la zone industrielle, un chantier fondamental est en cours. La plus grande raffinerie de pétrole du pays est temporairement à l’arrêt. Une pause planifiée et cruciale pour l’avenir énergétique de l’Algérie.

Accompagné du wali de Skikda, Saïd Akhrouf, et d’un cortège de hauts responsables du groupe, Rachid Hachichi a inspecté plusieurs infrastructures pétrolières et gazières majeures. L’objectif affiché est de veiller à la bonne marche de projets structurants. Entre maintenance technique et ambition exportatrice. Dans les coulisses de cette tournée, la promesse de renforcer la souveraineté énergétique du pays tout en préparant Sonatrach aux défis environnementaux et commerciaux de demain.

Skikda en pause technique : une raffinerie vitale sous scalpel pendant 25 jours

La première étape de cette visite a mené le PDG de Sonatrach au cœur de la raffinerie de Skikda. Un pilier de l’approvisionnement énergétique national. Cette installation stratégique, qui assure à elle seule 67 % des besoins du pays en carburant et dérivés pétroliers, est entrée dans une phase de maintenance programmée. Prévue pour durer 25 jours. Trois unités sont concernées :

Le distillateur de pétrole brut,

L’unité de séparation du propane et du butane,

L’unité de production d’essence.

🟢 À LIRE AUSSI : Fond d’investissement Algérie – Oman : 300 millions $ pour développer ces trois secteurs

« Toutes les mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement régulier du marché national », a assuré Rachid Hachichi lors de sa déclaration sur site. Il a également salué le professionnalisme des équipes mobilisées.

En effet, l’intervention mobilise des moyens matériels et humains considérables. Les travaux sont supervisés par le pôle de raffinage et de pétrochimie de Sonatrach. Et exécutés par ses filiales spécialisées, SOMIZ et SOMIK, épaulées par la Société nationale des grands travaux pétroliers.

Un gigantesque réservoir GNL en gestation : 150 000 m³ pour conquérir les marchés internationaux

Deuxième halte de la délégation au complexe GL1K dédié à la liquéfaction du gaz. Ici, les ambitions prennent la forme concrète d’un immense réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de construction. Avec une capacité de 150 000 m³, cette infrastructure atteindra prochainement 76 % d’avancement, selon les responsables techniques.

Ce projet vise à améliorer la flexibilité des opérations de chargement et déchargement du GNL, tout en augmentant les capacités d’exportation du pays dans un contexte de demande mondiale en hausse pour cette énergie à faible empreinte carbone.

🟢 À LIRE AUSSI : SONATRACH annonce les résultats du concours 2025 : faites-vous partie des 6000 heureux élus ?

À proximité, la délégation a aussi visité la torchère industrielle du site. Conçue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle s’inscrit dans le plan de décarbonation adopté par Sonatrach, qui entend aligner sa stratégie climatique avec les exigences internationales en matière d’environnement.

Une chimie plus verte : cap sur la production nationale d’Akybenzène linéaire (LAB)

Dernier arrêt, mais non des moindres, le chantier du futur complexe pétrochimique destiné à produire de l’Alkylbenzène linéaire (LAB), une matière première essentielle à la fabrication de détergents.

Ce projet, lancé en partenariat avec l’entreprise italienne Tecnimont depuis mars 2024, avance à un rythme stable avec 20 % des travaux déjà réalisés. Il exploitera notamment les dérivés du pétrole comme le kérosène et l’essence, issus de la raffinerie voisine.

Outre la couverture des besoins locaux croissants, le complexe vise aussi à exporter l’excédent dès fin 2027. Un pas de plus vers une valorisation en profondeur de la chaîne pétrolière algérienne et une diversification des débouchés de Sonatrach.