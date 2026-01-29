La plus grande ferme laitière au monde accélère : le constructeur des infrastructures de Baladna dévoilé

À quelques encablures de la mine de fer de Gara Djebilet, en pleine wilaya d’Adrar, un projet agro-industriel d’envergure mondiale s’apprête à franchir une étape décisive.

La première phase de la ferme laitière verticale Baladna, fruit d’un partenariat algéro-qatari, va bientôt voir l’installation de ses infrastructures de base, marquant le début concret d’un ambitieux système intégré d’élevage et de production laitière.

Mégaprojet Baladna : une phase préparatoire clé supervisée par Elegancia Steel

La société qatarie Elegancia Steel, filiale d’Estithmar Holding QPSC, a annoncé avoir remporté le contrat de réalisation des structures métalliques de la première phase du projet Baladna en Algérie. Le contrat comprend :

La conception, la fourniture et l’installation des structures en acier,

Le revêtement métallique des différentes unités,

La supervision de la charpente métallique et du bardage des bâtiments.

🟢 À LIRE AUSSI : Gara Djebilet : L’Algérie bascule dans une nouvelle ère industrielle ce jeudi

Selon le communiqué officiel de l’entreprise, ce mandat représente « un important défi, en raison de sa complexité opérationnelle », et positionne Elegancia Steel comme acteur principal dans la mise en place des infrastructures métallurgiques nécessaires au projet.

Baladna : un mégaprojet agro-industriel intégré à grande échelle

La première phase du projet, installée dans la wilaya d’Adrar, couvre environ 100 000 hectares et comprend :

700 pivots d’irrigation dédiés à la culture fourragère, Deux fermes d’élevage bovin, Une usine de production de lait en poudre, La construction de complexes d’hébergement et de bâtiments fonctionnels liés aux opérations.

🟢 À LIRE AUSSI : Un groupe saoudien explore les opportunités d’investissement dans un secteur vital en Algérie

Le projet débutera avec 10 000 vaches laitières à haut rendement, avant de monter progressivement jusqu’à 250 000 têtes, dans le cadre d’un système entièrement intégré combinant élevage, production laitière, fabrication d’aliments pour animaux et technologies agricoles à grande échelle. L’objectif est de fiabiliser la chaîne d’approvisionnement et de générer une valeur économique durable.

Elegancia Steel : l’expertise qatarie au service de l’Algérie

Par ailleurs, Elegancia Steel, spécialisée dans la fabrication d’acier et la supervision de travaux métallurgiques pour des projets complexes, dispose d’un portefeuille impressionnant incluant :

Des infrastructures pour la Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar ,

, Des projets industriels, pétroliers et gaziers,

Des installations commerciales majeures au Qatar et en Arabie Saoudite. Notamment le Boulevard des Sports de Riyad et les installations de Ras Laffan.

🟢 À LIRE AUSSI : Marché laitier : après Baladna, un géant russe vient investir en Algérie

Le contrat Baladna s’inscrit donc dans la continuité de cette expertise et confirme le rôle stratégique de l’entreprise dans les projets de grande envergure à l’échelle internationale.

Une première phase décisive pour le développement agricole national

Enfin, avec cette phase, le projet Baladna met en place les infrastructures de base essentielles pour garantir son fonctionnement futur. Il s’agit d’un mégaprojet inédit en Algérie et dans le monde, qui combine production agricole, élevage et transformation laitière dans une logique intégrée.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie écrase la concurrence et reste numéro 1 du gaz en Espagne

Ainsi, la réussite de cette première étape conditionnera l’efficacité et la montée en puissance des phases suivantes. En particulier l’augmentation progressive du cheptel et la mise en service complète des unités industrielles.