La pluie persiste sur plusieurs wilayas ce 19 mars

Un temps printanier et des températures douces avaient marqué les prévisions météorologiques ces deux dernières semaines. Cependant, la pluie a fait son retour ce samedi dans différentes régions du pays. Pour ce début de semaine, les averses de pluies vont continuer d’affecter plusieurs wilayas, notamment celles du centre et de l’ouest.

Sur son site internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Beni Abbes, Béchar, El Bayadh, Naama, Laghouat, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Médea, Blida, Alger et Tipaza.

En outre, les services de Météo Algérie ont mis en garde quant aux vents violents et aux vents de sables qui affecteront différentes régions du sud. Sur sa carte interactive, l’ONM a placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet, Illizi, Ouargla, El Oued, Touggourt, Ghardaia, El Bayadh, Timimoun, Béchar, Beni Abbes et Tindouf.

BMS – Météo Algérie : alerte « pluie » sur plusieurs wilayas

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange « pluie » les wilayas de Naama, El Bayadh, le nord de Laghouat, le sud de Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret et Tissemsilt. Mettant en garde contre les pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, qui les affecteront du samedi à partir de 12h00 jusqu’à dimanche à 03h00. La même source a indiqué que les quantités de pluies estimées atteindront entre 20 et 30 mm.

De plus, l’ONM a émis un autre BMS, de niveau 2 qui place en vigilance orange « pluie » les wilayas de Bechar ainsi que le nord de Beni Abbes où les quantités de pluies atteindront entre 20 et 30 mm, et ce, durant la validité de cette alerte, du samedi à compter de 18h00 jusqu’à dimanche à 06h00.

Quelles sont les prévisions météo pour ce dimanche 19 mars ?

Après quelques jours d’éclaircie, les nuages recouvrent pratiquement la quasi-totalité du territoire national. Le bulletin météo de ce dimanche 19 mars 2023 prévoit un ciel voilé sur les régions nord du pays et un ciel partiellement voilé sur les régions sud. La pluie affectera différentes wilayas ce dimanche, notamment celles du centre et de l’ouest.

Concernant le mercure, les températures ont observé une légère baisse. Pour la journée d’aujourd’hui, elles atteindront les 14 °C à Béjaia, à Djelfa et à Tlemcen, les 15 °C à Sétif et à Jijel et les 16 °C à El Tarf, à Bouira, à Alger et à Tipaza. Le mercure affichera 9 °C à Blida et à El Bayadh, 10 °C à Tiaret et à Naama, 12 °C à Tissemsilt et 13 °C à Saida. De plus, la température atteindra 21 °C à Laghouat, 25 °C à El M’ghair et à Touggourt, 27 °C à Timimoun et à Tindouf, 28 °C à Tamanrasset. Et enfin, 32 °C à In Salah et à Djanet et 34 °C à Illizi.