La pluie et la neige vont-elles frapper plusieurs wilayas ? Voici ce que prévoit la météo de ce 30/11

En ce début de semaine, nous nous apprêtons à tourner la page d’un mois de novembre chahuté par des contrastes marqués. Après quelques jours plus doux et une impression de stabilité, l’atmosphère prépare pourtant un nouveau basculement. Les modèles dévoilés ce dimanche 30 novembre annoncent le retour des pluies orageuses dans plusieurs régions du pays, annonçant un véritable préambule à la saison hivernale.

Les services de météorologie indiquent que les régions du Nord évolueront sous un ciel partiellement voilé. Cette accalmie ne durera pas longtemps, car les régions de l’Ouest entreront rapidement dans un nouveau régime perturbé avec des averses orageuses qui se développeront dès l’après-midi. Les wilayas d’Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh, Naâma, Béchar et Béni Abbès se préparent ainsi à un nouveau passage pluvieux.

🟢 À LIRE AUSSI : Accident CHOC à Jijel : Un bus dérape et finit sa course dans une maison [IMAGES]

Les températures garderont une certaine douceur sur les zones côtières avec des valeurs comprises entre 18 et 20 °C, tandis que les régions intérieures afficheront entre 13 et 19 °C. Les vents gagneront en intensité et atteindront 30 km/h par moments.

Le Sud profitera d’un temps ensoleillé en début de journée. Ce calme sera de courte durée, car des averses orageuses toucheront en fin d’après-midi l’extrême Sud, notamment à Illizi et Tamanrasset. Les températures oscilleront entre 16 et 32 °C et les rafales pourront atteindre 40 km/h.

Alerte météo : nouvelles averses orageuses dès lundi à l’aube

L’Office national de la météorologie annonce un nouvel épisode pluvieux dès lundi à partir de 3 h du matin. Le bulletin de vigilance, classé au niveau 1, concerne plusieurs wilayas : Aïn Témouchent, Tlemcen, Naâma, Béchar, Illizi, Djanet et Tamanrasset. Les services météo appellent à la prudence face à ces nouvelles averses orageuses qui s’installeront progressivement sur l’Ouest et le Sud.

Un net changement de temps attendu dès mercredi : fortes pluies, chutes de neige et froid intense

Les services de météorologie s’attendent à un virage brutal des conditions climatiques à partir de mercredi. Les projections issues des modèles numériques internationaux annoncent l’arrivée de dépressions d’origine polaire, chargées d’humidité et de masses d’air froid. Les régions du Centre et de l’Est subiront des pluies abondantes et des chutes de neige parfois denses sur les reliefs, avec des températures en nette baisse.

Ces dépressions plongeront ensuite vers le bassin méditerranéen, ce qui renforcera les précipitations. Les météorologues prévoient des averses orageuses soutenues et des chutes de neige importantes sur les hauteurs intérieures du Centre et de l’Est dès mardi soir. Le centre de la dépression se stabilisera sur ces régions et persistera jusqu’au samedi suivant.

Temps hivernal en Algérie : retour des pluies dans ces wilayas !

Les régions de l’Ouest, du Sud-Ouest et de l’extrême Sud connaîtront également des averses orageuses dimanche et lundi, notamment sur les reliefs du Hoggar et du Tassili. Les wilayas de Djanet, Illizi, Tamanrasset et le Sud de Béni Abbès enregistreront des pluies marquées dès la matinée du lundi.

🟢 À LIRE AUSSI : La GN alerte : Routes fermées et circulation fortement perturbée dans ces wilayas

Les températures plongeront de manière significative. Les régions du Nord, surtout les zones intérieures, afficheront entre –3 et 0 °C durant les nuits et les premières heures du matin. Les zones côtières tourneront autour de 2 à 5 °C, tandis que le Sud oscillera entre 5 et 10 °C. En journée, le contraste restera net, les régions du Nord évolueront dans une fourchette de 10 à 17 °C, sous une atmosphère froide et humide, tandis que le Sud conservera des températures plus douces, variant entre 12 et 30 °C selon les secteurs.