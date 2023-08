L’Égypte se prépare pour accueillir la nouvelle édition du festival international du théâtre expérimental. Qui aura lieu du 1ᵉʳ au 8 septembre 2023 au Caire. Une nouvelle opportunité pour les artistes issus du monde entier de dévoiler leurs réalisations.

L’Algérie fera part aussi à cet événement. Et ce, grâce à la participation d’une pièce théâtrale algérienne au festival international du théâtre expérimental.

Festival international du théâtre expérimental : la pièce « Nostagia » représentera l’Algérie en Égypte

L’Algérie participera à cette compétition officielle, avec la pièce théâtrale « Nostalgia » de la coopérative « Le Théâtre du point » d’Oran. Mise en scène par Lakhdar Mansouri, elle figure parmi les réalisations retenues dans la sélection officielle en compétition pour ce festival arabe.

La pièce théâtrale « Nostalgia » est une adaptation d’une autre pièce. Notamment celle du « L’histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort » du Franco-Roumain Matéi Visniec. Par ailleurs, elle a été traduite par Abdelmadjid Al Haouasse et interprétée sur scène par Asma Cheikh et Fathi Mebarki.

Pour rappel, le festival international du théâtre expérimental du Caire est l’un des plus anciens événements dédiés au théâtre expérimental au monde arabe.

L’Algérie participera au festival du théâtre méditerranéen en Tunisie

Le festival du Caire n’est pas le seul événement avec qui le théâtre algérien a rendez-vous. En effet, l’Algérie sera également présente au festival du théâtre méditerranéen en Tunisie. Et ce, grâce à la participation de la pièce « El Azeb » qui a reçu une invitation pour participer à cette compétition prévue pour le mois d’octobre à venir.

Cette pièce est l’adaptation du roman « Azeb Hai El Mordjane » écrit par la poétesse Rabia Djelti. « Al Azeb » représentera l’Algérie en compétition lors de cet événement au Kairouan, mais aussi à Mounastir en Tunisie.

