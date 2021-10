La « Novembaria Badissia » fait polémique : Goudjil s’explique

À la veille de la célébration du 67e anniversaire de la guerre de libération nationale, le fameux slogan « Novembaria Badissia » fait encore polémique. C’est le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui a remis la question au goût du jour.

La semaine dernière, le président du Sénat a remis en cause ce slogan en dénonçant un mensonge historique. « J’estime qu’une telle chose ne devrait pas être dite. Quand on dit novembre est badissi, on ment à l’histoire. Novembre c’est novembre, il n’appartient à personne », avait-il déclaré.

Si ce slogan avait fait apparition durant le soulèvement populaire Hirak, il aura fallu attendre plusieurs mois pour qu’un responsable de l’État en parle. D’ailleurs, il l’a carrément nié et considéré comme un pur mensonge. Il convient de noter que la déclaration de Goudjil n’est pas passée inaperçue, notamment auprès du courant islamiste.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche 31 octobre 2021, précisément à la veille de la célébration du 1er novembre, le président du Conseil de la Nation a tenu à apporter des précisions quant à ses dernières déclarations.

La mise au point de Salah Goudjil

Cette réponse intervient « suite à la lecture faite par certains médias et personnalités de certains points développés lors de la conférence qu’il a animée le mercredi 27 Octobre 2021, au siège du Conseil de la Nation et ayant pour thème la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954​ », précise le communiqué.

Ainsi, Goudjil « réaffirme le fait que la Révolution du 1er Novembre 1954, n’était ni Badissienne ni messaliste et encore moins UDMiste (en référence à l’Union Démocratique du Manifeste Algérien de M. Ferhat Abbes) ou communistes ».

Selon lui, « la Révolution du 1er Novembre est une grande Révolution populaire, sans zaim ni leader ». Pour appuyer ses propos, le président du Sénat rappelle que le groupe des 6 historique se sont détachés de leur appartenance politique à la veille du 1er Novembre 1954.

La Révolution a été faite « par le peuple et pour le peuple »

« Lors de leur dernière réunion du 23 octobre 1954 au cours de laquelle ils ont choisi la date du 1er Novembre pour le déclenchement du combat libérateur, les six (6) historiques se sont départis et se sont détachés de leurs appartenances politiques​ et partisanes et de toute obédience », a-t-il indiqué.

Selon lui le groupe des 6 « ont proclamé que la Révolution se fera ‘’par le peuple et pour le peuple​’’ sous la bannière et​ la direction du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale, et à partir de cette référence découle tout le reste ».

Ainsi, il précise que « la conférence historique du 27 octobre 2021, est un large et profond tour d’horizon pour aborder des étapes​ ; des dates et des prises de position en rapport avec des questions cruciales liées à la Révolution du 1er Novembre 1954 sa philosophie​ ; ses principes et son enracinement​ ».