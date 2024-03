La nouvelle offre d’Algerie Poste : une carte Dahabia spécial ramadan

À l’approche du mois de Ramadan, Algérie Poste introduit une offre spéciale pour ses clients : la carte Dahabia. Cette initiative vise à faciliter les transactions financières pendant cette période de piété et de partage.

Sur sa page Facebook, La Poste algérienne a partagé une publication qui met en lumière la carte Dahabia dans une ambiance ramadanesque « Ce Ramadan, La Poste algérienne vous propose une offre spéciale : une carte dorée dans une ambiance ramadanesque ».

Comment profiter de l’offre ?

Pour bénéficier de cette offre ramadanesque, les clients sont invités à demander leur carte dès maintenant. La commande peut être effectuée facilement via le site officiel d’Algérie Poste ou en se rendant dans un bureau de poste local.

Avec la carte Dahabia, Algérie Poste promet à ses clients une expérience ramadanesque sereine et pratique. C’est une invitation à embrasser la modernité tout en respectant les traditions du mois sacré. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’Algérie Poste ou contactez votre bureau de poste le plus proche.