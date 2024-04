La nouvelle gare routière d’Alger : un projet d’envergure en cours de réalisation

La nouvelle gare routière – Un projet ambitieux est en train de prendre forme à Alger, promettant de transformer le paysage urbain et de moderniser l’infrastructure de transport de la capitale.

La future gare routière d’Alger, située à Bir Mourad Raïs, est en pleine construction. Ce projet phare vise à établir une plateforme de transport intégrée qui facilitera la mobilité des citoyens et des visiteurs.

Les travaux avancent à un rythme soutenu, avec des images récentes montrant l’étendue des progrès réalisés sur le site. La structure promet d’être l’une des plus grandes et des plus modernes du pays, dotée des dernières technologies en matière de transport.

Cette gare ne sera pas seulement une des plus vastes, mais aussi une des plus avancées du pays, équipée pour l’ère numérique.

🟢 À LIRE AUSSI : Remise en service de l’ascenseur de Port Said reliant la gare de train d’Alger

ETUSA Innove : vers un système de paiement électronique

Par ailleurs, l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) se lance dans une ère de modernisation avec l’introduction d’un système de paiement électronique, une avancée qui promet de transformer l’expérience des voyageurs.

L’entreprise a annoncé récemment sur sa page Facebook le déploiement de son service de paiement électronique nommé E-KHADAMATI.

Ce service fait partie d’une stratégie plus large de développement et de digitalisation des services électroniques, dans le but de faciliter les transactions pour les usagers des bus ETUSA.

Il ne se contente pas de simplifier l’achat et le renouvellement des abonnements, mais contribue également à diminuer les files d’attente et à accroître l’efficacité globale des services proposés.

🟢 À LIRE AUSSI : Djamaâ El-Djazaïr : L’ETUSA met en place un dispositif spécial pour la prière du vendredi

Alger s’engage dans le futur. Ce n’est pas seulement une question de construction ou de technologie ; c’est une vision de l’avenir. Alger s’engage résolument dans une ère de modernité, où chaque citoyen bénéficiera d’un système de transport réinventé pour répondre aux besoins de demain.