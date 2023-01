La nouvelle barre de son LG pour une expérience audio transcendante

Les technologies de l’audiovisuel ne cessent d’évoluer et de nous surprendre. Elles révolutionnent chaque jour notre façon de vivre, de consommer et de nous divertir. Dès lors, les clients recherchent toujours des expériences plus riches, des émotions plus fortes et un plaisir plus intense.

LG Electronics Algérie ne cesse de révolutionner le monde de l’audiovisuel. Et cette fois-ci le géant sud-coréen de l’électroménager dévoile sa nouvelle barre de son S80Q parfaitement adaptée à ses téléviseurs. La S80Q vous fera vivre une expérience hors normes et vous accompagnera durant vos soirées télé en famille, ou entre amis, pour voir un match, regarder un film ou jouer aux jeux vidéo. Les produits LG vous offrent une qualité d’image optimale et un son immersif.

La barre de son S80Q de LG pour une immersion totale

En effet, la nouvelle barre de son S80Q de LG répond parfaitement aux attentes des consommateurs, avec Dolby Atmos, DTS : X, IMAX enhanced, une véritable révolution dans le monde du son. LG offre un son tridimensionnel grâce aux haut-parleurs verticaux de la barre de son.

Comme il est habituel pour cette catégorie d’appareil de la marque LG, le design reste sobre, car le but est de se faire oublier dans votre salon et de ne pas faire dans l’ostentatoire inutile. Avec un audio 3.1.3 canaux, puissance de 480 W, trois haut-parleurs verticaux sur la barre (dont un central) et un caisson de basses sans fil, la barre de son S80QY de LG est une solution complète qui diffuse un son puissant et immersif pour une expérience de son surround mémorable, sublimant l’image du téléviseur.

En alliant cette barre de son à votre téléviseur LG, que ce soit dans un petit espace ou un grand AI Room calibration qui utilise un microphone interne et une technologie de reconnaissance spatiale permet d’analyser la configuration de votre espace et adapter le son en fonction de ce dernier, vous offrant donc un son naturel. Ces caractéristiques font de la barre de son S80Q de LG, la solution pour un son puissant et réaliste, qui sublimera l’image de votre téléviseur.

Grâce à cette barre de son qui utilise l’intelligence artificielle nommée « AI Sound Pro », un algorithme qui lui permet d’analyser le contenu pour ensuite ajuster le son et le diffuser de façon optimale, le consommateur aura l’impression que chaque visionnage est une aventure.

Une promesse de qualité sonore premium

L’utilisation de la barre de son LG S80Q vous garantit une qualité sonore premium de par ses technologies telles que : le « Meridian Audio » un leader britannique de l’audio haute résolution et partenaire de LG, le DOLBY ATMOS et DTS MAX ; IMAX enhanced; cette combinaison garantit une qualité sonore impressionnante.

Une nouveauté idéale également pour les gamers ! La barre de son LG S80Q prend aussi en charge le VRR (taux de rafraîchissement variable) et l’ALLM (mode faible latence automatique) pour s’adapter aux changements de fréquence et réduire les déchirures d’image.

D’autre part pour profiter de la musique comme les artistes l’ont vraiment imaginé, avec une précision audio haute résolution pour un son limpide. Elle fournit 96 kHz de fréquences d’échantillonnage et 24 bits de profondeur pour une écoute ultra agréable.