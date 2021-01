« La normalisation cible l’Algérie », selon un ex-militaire marocain

L’ex-militaire de l’armée royale marocaine, Abderrahim El Mernissi, a estimé que « le Makhzen était devenu une véritable menace pour la sécurité et la stabilité du Maghreb et de l’Afrique du Nord ».

Dans une déclaration accordée à l’APS depuis la capitale française, l’ex-militaire de l’armée royale marocaine, Abderrahim El Mernissi, a affirmé que « la monarchie marocaine était le plus grand ennemi menaçant la stabilité dans la région du Maghreb », et ce « notamment après avoir ouvert la voie à l’entité sioniste, avec tous les risques sécuritaires et socioéconomiques que ce pas implique pour le Royaume mais aussi ses voisins ».

En effet, l’ex-militaire marocain a indiqué que « l’Algérie est la cible principale de cette normalisation », car, pour lui, « elle constitue le plus grand obstacle à l’entité israélienne qui tente de diverses manières, depuis des années, d’entamer sa stabilité ».

Dans ce même sens, M. El Mernissi a révélé que « les positions historiques de l’État algérien face aux desseins sionistes et son soutien aux mouvements de libération l’ont placée au cœur des conspirations israéliennes ».

« L’Algérie est le seul pays du voisinage à soutenir les peuples opprimés »

L’ancien militaire de l’armée royale marocaine a également fait savoir que « des groupes extrémistes, soutenus par l’entité israélienne en Afrique du Nord, menacent la sécurité de toute la région », rajoutant qu’ « Israël, avec la complicité du régime du Makhzen, jouera toutes les cartes afin d’enclencher la mèche de destruction dans la région qui ne supporte pas davantage de tensions ».

Pour lui, « le régime marocain est à l’origine de la dégradation que vit le Maroc et non pas l’Algérie », soulignant que « l’Algérie n’a pas ramené l’entité sioniste au Maroc et ne s’adonne pas au trafic de drogue ».

M. Mernissi a également affirmé que « l’Algérie est le seul pays du voisinage qui soutient toujours les peuples opprimés ».