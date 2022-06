La news vient de tomber : Mbappe PSG Prolongation – La révélation Choc

Alors que la fameuse news qu’on attendait tous – Mbappe PSG Prolongation – vient de tomber, quels changements sont attendus dans le club parisien ? Découvrez tout dans notre article de la semaine.

Mbappe PSG Prolongation – ce qu’il faut savoir

L’attente du monde entier est enfin arrivée à sa fin, avec la prolongation de Kylian Mbappé confirmée par le Club Paris-Saint-Germain et une situation inédite du champion du monde français.

Trois saisons donc en plus pour l’international Français, qui a démarré son aventure avec le club de la capitale en 2017 et qui se prépare sans doute pour toucher un salaire largement supérieur à celui de toutes les stars présentes dans le club.

Après des allers-retours au Qatar, ainsi qu’avec de nombreuses personnalités publiques dont Emmanuel Macron en personne, Le numéro 7 a choisi de rester à Paris pour tenter d’écrire l’histoire à sa manière.

Quelles conséquences avec le choix de Mbappe ?

Le choix du numéro 7 ne sera pas sans lourdes conséquences sur la totalité du Club, et sur son organigramme et ses dirigeants. Des changements sont attendus avant même le début et le lancement de la saison prochaine tant attendue.

Après l’été, si la logique est respectée Mauricio Pochettino et Leonardo ne conserveront probablement pas leur poste. L’organigramme sera retravaillé pour respecter les grandes ambitions du Club face à la saison 2022 – 2023 et le déroulement de la coupe du monde 2022 qui aura lieu comme vous avez deviné, au Qatar.

Pour le moment, cinq noms circulent pour le remplacement du directeur sportif brésilien dont Luis Campos qui a déjà servi Lille et Monaco.

Quelle évolution constatée pour Kilyan ?

Le président Nasser al-Khelaïfi va pouvoir conserver son poste, alors qu’il a contribué de manière accélérée pour conserver son protégé Kylian Mbappé. Il a même convaincu certains membres de la famille de Mbappé, et il a parlé de la possibilité d’une carte blanche sur les coups de pied arrêtés ainsi que le brassard du capitaine de l’équipe.

Le salaire et les primes n’étaient donc pas suffisants pour convaincre le jeune champion, mais les pouvoirs et le mot à dire étaient une carte tranchante que le club a joué pour retourner la situation et permettre à Kilyan un épanouissement dans le club.

Le message de Mbappé au Real Madrid

Dans une lettre de Kilyan il adresse qu’il sera supporter du Real pendant la finale de la ligue des champions. Il ajoute également ses remerciements sincères du Club Madrilain, et son président Florentino Perez. Il ajoute qu’il sera le plus heureux de supporter le Real pendant sa phase finale, depuis son domicile à Paris. Il ajoute “chez moi”.

Mbappé a exprimé sa joie de continuer à évoluer dans son pays la France, le pays qu’il l’a observé naître, s’épanouir et bien sûr grandir.

Une conférence est prévue le lundi 23 Mai à 15h auprès de Nasser deux jours après la clôture du championnat Ligue 1 de France.

Le président de la LFP Vincent Labrune a tout de suite communiqué autour de la news Mbappe PSG Prolongation pour rappeler que c’est une fierté pour le club parisien, et pour l’histoire de la Ligue 1.

Des rumeurs en cours

D’autres rumeurs circulent comme l’arrivée possible d’Ousmane Dembélé, ami de notre champion Mbappé, qui est attendu au PSG pour ce mercato qui sera sans doute très surprenant !

La presse espagnole n’a bien évidemment pas digéré la news, pour mettre la lumière sur le salaire comme seul élément de motivation du jeune joueur Français.