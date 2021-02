La Nasa dévoile des photos inédites de la planète Mars 

L’agence spatiale américaine, la Nasa, a publié, ce vendredi, 19 février, des photos inédites de la planète Mars, prises par le robot Perserverance.

Au lendemain de l’atterrissage de son robot Perseverance sur la planète rouge, la National Aeronautics and Space Administration, la Nasa, a rendu publiques des photos inédites et exceptionnelles de la planète Mars.

En effet, ces premières images en couleurs montrent la surface de la planète Mars, plutôt jaunâtre, couverte de roches alvéolées, vieilles d’entre 3,8 et 3,7 milliards d’années, et qui intéressent particulièrement les chercheurs de la Nasa.

« L’une des questions que nous allons nous poser en premier est si ces roches sont d’origine volcanique ou sédimentaire », a soulevé Katie Stack Morgan, scientifique adjointe du projet, avant de rajouter : « Nous pourrions avoir atterri sur une coulée de lave ! ».

Sur une autre image en couleurs, également prise par Perseverance, on peut clairement apercevoir le sol martien avec, à l’horizon, un relief qui se dessine comme une sorte de falaise.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021