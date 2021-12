La mort de l’Algérien en France : une piste criminelle découverte

C’était une scène affligeante d’une mort tragique que les habitants de Périgueux ont du voir en passant dans la rue de Saint-Gervais. Un corps sans âme tristement allongé entre la route et le trottoir, baignant dans une mare de sang a frappé les esprits qui l’ont vu, et a suscité l’intrigue pour savoir les tenants et les aboutissants de cette mort.

C’était le samedi 27 novembre vers 19 h 30 que les passants ont aperçu un corps sans âme sur la route, étendu avec la tête sur la route et le corps sur le trottoir, et ce, au milieu d’un lac de sang du défunt. Selon un témoin, le corps en question gisait à terre, sans plus de détails. Les passants et les habitants ont rapidement alerté la police. L’homme était déjà mort à l’arrivée des secours.

La police avait ouvert une enquête visant à identifier la victime et déterminer les causes de la mort. Il s’agissait d’un homme algérien âgé de 46 ans qui habitait la région. Les causes de sa mort mystérieuse étaient indéfinies alors que les hypothèses la concernant s’étaient multipliées.

Une piste criminelle découverte

Selon le journal français Sud Ouest, le mardi 14 décembre, le parquet a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite. Suite à une autopsie effectuée le 30 novembre à l’institut médico-légal de Bordeaux, des traces suspectes ont été révélées. De nombreux éléments dessinent une mort engendré par le choc avec un véhicule, il s’agirait donc d’un délit de fuite selon la procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar.

L’enquête se poursuit sous l’autorité du juge d’instruction, elle est confiée à la brigade de la sureté urbaine du commissariat de police de Périgueux.