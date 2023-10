La ministre suspend toutes les activités à caractère festif en solidarité avec le peuple palestinien

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé dans un communiqué officiel la suspension de toutes les activités à caractère festif jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été prise en solidarité avec le peuple palestinien et les familles des martyrs, en réaction aux récents évènements en Palestine.

Ainsi, le communiqué indique : « La suspension et le report de toutes les activités à caractère festif intervient suite à la situation catastrophique de nos frères Palestiniens suite aux agressions meurtrières de l’entité sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza et en Cisjordanie occupée, faisant quotidiennement depuis samedi dernier de centaines de martyrs et de blessés ».

La ministre présente ses condoléances

Mme Mouloudji, la ministre, a également exprimé ses condoléances au peuple palestinien et a affirmé la totale solidarité des intellectuels et artistes algériens avec la Palestine et sa Résistance.

En effet, dans ce même communiqué, nous pouvons donc lire : « En ces douloureuses circonstances, Mme Mouloudji présente en son nom et au nom de tout les intellectuels et artistes algériens ses sincères condoléances au peuple Palestinien frère, priant Allah, le Tout Puissant, de prêter patience et réconfort aux familles des martyrs et prompt rétablissement aux blessés ».



Pour rappel, le dimanche 8 octobre 2023, le Ministre des Affaires Étrangères Algérien, Ahmed Attaf, a affirmé devant les chefs de missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales et régionales accrédités en Algérie, l’engagement de l’Algérie envers « les causes justes ». Au premier plan de ces causes, se trouve donc le droit du peuple palestinien à établir son propre État indépendant, ayant Jérusalem comme capitale.