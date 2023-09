La ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, annonce les nouveautés du SILA 2023

La ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, a présidé hier – lundi 11 septembre – une réunion en vue de mettre sur pied le programme culturel de la 26e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA), qui se tiendra du 25 octobre au 4 novembre 2023, et dont l’Afrique sera l’invitée d’honneur. La réunion s’est déroulée en présence, entre autres responsables et cadres du ministères, du commissaire du SILA ainsi que des membres du comité d’organisation.

La 26e édition du Salon international du livre d’Alger connaîtra une participation record, indique le communiqué du ministère de la Culture. Ainsi, on estime le nombre d’exposants à 1265 maisons d’édition qui représentent 47 pays des quatre coins du monde. Parmi celles-ci, 283 sont algériennes, 360 viennent des pays arabes et 618 des autres pays du globe.

Quant au programme culturel qui accompagnera le SILA 2023, qui s’articule autour du livre et de la numérisation, il se compose d’une quarantaine d’événements. On y retrouvera des rencontres, des séminaires et des tables-rondes sur la littérature et les différentes cultures, auxquels vont participer des personnalités nationales et internationales de premier plan.

L’Afrique invitée d’honneur du 26e Salon international du livre d’Alger

Ces événements s’ajoutent à la célébration de l’Afrique en tant qu’invitée d’honneur à travers la programmation de plusieurs séminaires sur ce thème dont, « La culture africaine et l’affirmation de soi au 21e siècle », « L’engagement dans la littérature africaine » et « Le soufisme, dénominateur commun de l’Algérie et de l’Afrique ».

Le 26e SILA sera aussi l’occasion de commémorer le dixième anniversaire de la disparition de l’ancien président sudafricain et grand ami de l’Algérie, Nelson Mandela, avec la participation de plusieurs auteurs africains de renom.

En parallèle de la place de choix accordée à l’Afrique, le SILA 2023 verra l’organisation de conférences consacrées à la créativité littéraire algérienne, tels que « L’expérimentation dans le roman », « L’écriture sous l’ère de l’espace numérique » et « L’état actuel de la poésie algérienne ».

Par ailleurs, il se tiendra dans cette nouvelle édition de l’événement culturel le plus populaire en Algérie un colloque international sur la pensée du penseur Malek Bennabi, à l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition. En plus de rendre hommage à des personnalités marquantes de la scène littéraire algérienne.

La ministre a insisté, lors de la même réunion, sur d’autres points importants, tels que la mise en avant du rayonnement culturel algérien et de sa dimension africaine ; l’urgence de passer le cap de la numérisation ; la célébration du 1er novembre 1954 ; l’ouverture du SILA sur d’autres espaces culturels.