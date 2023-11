La ministère annonce l’importation massive de légumineuses pour réguler le marché

La semaine dernière, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a lancé une opération d’importation d’envergure en acquérant 16 000 tonnes de légumineuses sèches, comprenant pois chiches et lentilles, via l’intermédiaire du Conseil National Professionnel des Céréales.

Selon un communiqué du ministère, cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de stabiliser le marché national de ces denrées cruciales.

Une cargaison de 10 000 tonnes de pois chiches et 6 000 tonnes de lentilles a déjà atteint le port d’Alger, et une autre cargaison de 5 000 tonnes est prévue d’arriver demain à Mostaganem. L’opération se poursuivra jusqu’à la fin de l’année en cours afin de constituer une réserve stratégique de ces deux produits alimentaires.

La protection des palmiers et l’effervescence du salon international des dattes

Hamid Ben Saadi, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, a souligné l’utilisation de pesticides mondialement approuvés pour protéger les palmiers. Sur un total de 18 millions de palmiers producteurs, trois millions ont déjà été traités, a-t-il précisé.

Le Salon International des Dattes, qui se tiendra à Alger du 15 au 18 novembre, offre une opportunité unique de découvrir les différentes variétés de dattes et de promouvoir leur commercialisation au niveau national et international.

Ben Saadi a souligné que le salon permettra de présenter plus de 800 variétés de dattes, certaines bénéficiant de marques déposées en raison de leur valeur nutritionnelle exceptionnelle, à l’instar de la « Deglet Nour ». Il a également mis en avant les incitations, le soutien financier substantiel, et l’accompagnement technique ayant contribué à augmenter la production nationale à 1,4 million de tonnes par an. Il a fièrement déclaré que l’Algérie figure parmi les leaders mondiaux dans le secteur des dattes.

En ce qui concerne l’utilisation de pesticides pour prévenir les maladies telles que le Bayoud et le Charançon rouge du palmier, Ben Saadi a assuré que le ministère utilise des pesticides approuvés à l’échelle mondiale. De plus, il a révélé que le ministère de l’Agriculture, en coordination avec le ministère du Commerce, travaille à la création d’une nouvelle réglementation regroupant tous les laboratoires nationaux sous la tutelle des deux secteurs, renforçant ainsi le contrôle de la qualité de la production agricole, y compris les dattes, sur l’ensemble du territoire national.

Mohamed Yazid Hannabli, président de la Chambre Nationale d’Agriculture, a souligné l’importance de promouvoir le secteur des dattes par le biais d’événements économiques, affirmant que les dattes occupent une place prépondérante dans la liste des exportations agroalimentaires de l’Algérie.