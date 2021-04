La météorite Erg Chech, trouvée en Algérie, au Guinness des records

Découverte au Sahara Algérien, la météorite Erg Chech 002, a fait officiellement son entrée au Guinness des records en tant que « la plus ancienne météorite achondrite jamais découverte », affirme le journal Français France-Ouest.

C’est grâce aux travaux d’une équipe de scientifiques français et japonais, que cette météorite, longuement étudiée par, entre autres, le géochimiste Jean-Alix Barrat, enseignant-chercheur à l’Université de Brest, a fait son entrée dans le célébrissime Guinness des records, en tant que la plus vielle météorite achondrite jamais trouvée.

Pour rappel, la météorite Erg Chech, a été découverte l’année dernière dans le Sahara Algérien, et plus précisément dans la région d’Adrar, à Erg Chech, comme le nom de la roche l’indique si bien. Il s’agit de la plus vieille roche magmatique du système solaire jamais trouvée. Elle aurait plus de 4,565 milliards d’années.

Le hasard des orbites

Selon le géochimiste Jean-Alix Barrat, la météorite Erg Chech 002 a fait un très long voyage avant que le « hasard des orbites » ne la mène dans le Sahara Algérien. La cristallisation de cette météorite, selon le même spécialiste daterait d’il y a 4 milliards et 565 millions d’années. Elle a cependant atterri dans le sud de l’Algérie il il y a « au moins une centaine d’années », selon le géochimiste.

La découverte de la météorite a été faite l’année dernière à Adrar, mais elle n’a été annoncée qu’en mars dernier. Erg Chech 002 a été par la suite transférée au Maine Mineral and Gem Museum, aux États-Unis. Des fragments de cette roche volcanique ont été toutefois envoyés dans des laboratoires spécialisés pour des recherches plus approfondies, et ce, afin de permettre aux scientifiques de mieux comprendre la formation des planètes.

Enfin selon l’annonce faite par Guinness des records, « Il est rare de trouver de telles roches anciennes sur Terre ». Il s’agit, toujours selon cette annonce « d’un corps céleste né quelques millions d’années seulement après la fusion du système solaire lui-même. ».