La météo en Algérie : vents violents et vents de sable attendus ce jeudi 7 mars !

Alors que la semaine tire à sa fin, les prévisions météorologiques pour ce jeudi 7 mars 2024 s’annoncent mouvementées dans certaines régions d’Algérie. Des phénomènes météorologiques intenses seront au rendez-vous, allant des orages aux vents violents en passant par les vents de sable, susceptibles d’impacter plusieurs wilayas du pays.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour « vent violent » dans les wilayas de Naama, El Bayadh, Sidi Bel Abbés, Saida, Tiaret et Laghouat. En parallèle, selon les données de l’ONM, des vents de sable pourraient également balayer les wilayas de Naama, El Bayadh, Laghouat, mais également Béchar, Béni Abbes et Tindouf.

De plus, les services de Météo Algérie ont émis une alerte de vigilance jaune pour des risques d’orages dans les wilayas de Tiaret, Djelfa, Laghouat et El Bayadh. Face à ces conditions météorologiques, la prudence reste de mise, en prenant toutes les précautions nécessaires pour se protéger des éventuelles intempéries.

Bulletin météo en Algérie : que nous réserve le ciel ce jeudi 7 mars ?

Dans les coulisses météorologiques de ce jeudi, une palette variée de conditions atmosphériques se dessine à travers les différentes régions du pays. Selon le bulletin météo, le ciel s’annonce majoritairement dégagé à partiellement voilé sur les régions du Nord. Cependant, une évolution est à prévoir dans l’Ouest et le Centre-Ouest, avec un ennuagement progressif dès la tombée de la nuit, accompagné de quelques précipitations sur les zones côtières et intérieures de ces régions, avant de gagner en intensité vers le Centre-Est en fin de nuit. Des averses orageuses pourraient également éclater localement sur les régions intérieures de l’Ouest durant la soirée, ajoutant une dimension spectaculaire à cette météo déjà mouvementée.

Quant aux régions sahariennes, le tableau est plus stable, avec un ciel souvent voilé prévu sur le Nord bécharois, le Nord Sahara et le Nord des oasis. Pour les autres régions de notre grand Sud, on peut s’attendre à un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble, comme l’a souligné Météo Algérie.

En ce qui concerne les températures, le thermomètre offre une gamme variée de sensations. Les maximales oscilleront entre 20 °C et 24 °C sur les régions côtières, entre 15 °C et 25 °C dans les régions intérieures et entre 21 °C et 35 °C dans les contrées sahariennes.

À titre d’exemples, les prévisions précisent des températures telles que 21 °C à Jijel et à El Tarf, 22 °C à Alger, à Oran et à Skikda, 17 °C à Médea, 18 °C à Khenchela. Mais aussi, 20 °C à Naama et à Saida, 23 °C à Béchar, 25 °C à Mascara et 27 °C à Timimoun.

