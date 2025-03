La météo en Algérie : temps stable, mais relativement chaud attendu ce mercredi 19 mars

Ce mercredi 19 mars, un temps globalement stable dominera sur la majeure partie du pays, malgré quelques perturbations locales attendues dans certaines régions. Toutefois, la tendance à la hausse des températures se maintiendra, offrant un ressenti plus chaud que les normales de saison.

Les prévisions météorologiques annoncent une hausse significative des températures sur les régions nord du pays ce mercredi et jeudi, sous l’effet de courants d’air chauds en provenance du sud. Cette montée du mercure s’accompagnera d’un temps globalement stable, marqué par un ciel clair à partiellement nuageux dans plusieurs wilayas.

En effet, la chaleur s’intensifiera ce mercredi 19 mars, avec des valeurs nettement supérieures aux normales de saison. En milieu de journée, le thermomètre affichera entre 25 et 30 °C sur les régions nord, tandis que dans le sud, les maximales grimperont entre 25 et 41 °C, sous l’influence persistante des courants d’air sud et sud-est.

Météo Algérie : retour de la pluie dès vendredi

D’après les modèles numériques, quelques averses éparses pourraient toutefois concerner les régions intérieures, bien que leur intensité reste limitée. À partir de la nuit de jeudi à vendredi, la situation évoluera progressivement avec une couverture nuageuse plus dense, apportant un changement de temps notable.

Ainsi, dès vendredi, la météo s’annonce plus perturbée, notamment sur les wilayas côtières et celles de l’est du pays, où un temps nuageux et pluvieux dominera. Les précipitations pourraient localement dépasser les 30 mm, apportant une fraîcheur bienvenue après la chaleur des jours précédents.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents violents attendus dans ces wilayas

Malgré des conditions globalement stables sur la majeure partie du territoire national, certaines régions connaîtront des perturbations météorologiques dans les prochaines heures. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune en raison des risques de pluie et d’orages. Les wilayas concernées par cette alerte incluent Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et Tébessa, où des averses localement intenses pourraient survenir.

Parallèlement, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune de niveau 1 pour des vents violents et des vents de sable, affectant plusieurs wilayas. Ainsi, les wilayas de Laghouat, Djelfa, M’sila, le sud de Tébessa et de Khenchela, ainsi que Biskra, El Oued, El M’ghair, Ouled Djellal et Touggourt figurent parmi les régions exposées à ces conditions venteuses.

Séisme en Algérie : la terre a tremblé ce mardi !

Ce mardi 18 mars 2025, à 10h50, un séisme de magnitude 5,1 sur l’échelle de Richter a secoué le nord-ouest de Mihoub, dans la wilaya de Médéa, a fait savoir le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

L’épicentre, situé à 9 km de Mihoub (wilaya de Médéa), a provoqué de fortes secousses ressenties jusqu’à la capitale et dans plusieurs wilayas voisines. Les habitants d’Alger, Blida, Médéa, Bouira, Boumerdès et Tizi-Ouzou ont signalé des vibrations notables.

Selon un premier bilan de la Protection civile, aucun dégât humain ou matériel n’a été rapporté. Toutefois, des équipes de secours ont été mobilisées pour inspecter les infrastructures et assurer la sécurité des citoyens.

D’après les données de Volcano Discovery, la profondeur exacte du séisme reste incertaine, mais les experts estiment qu’elle était relativement faible. Cette caractéristique a intensifié les secousses, les rendant plus perceptibles à proximité de l’épicentre.