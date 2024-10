La météo en Algérie pour ce mercredi 2 octobre : orages attendus dans plusieurs régions !

Le mois d’octobre annonce véritablement l’entrée dans la saison automnale en Algérie, avec une baisse notable des températures et la persistance des orages. Pour ce mercredi 2 octobre, la météo reste relativement stable, mais certains changements pourraient venir perturber le climat dans plusieurs régions du pays.

D’après les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), la matinée débutera sous un ciel dégagé à partiellement voilé dans les régions Nord. Quelques nuages apparaîtront localement le long des côtes, avant que le ciel ne se couvre progressivement en soirée, particulièrement sur les régions du Centre et de l’Est.

🟢 À LIRE AUSSI : Fini les embouteillages sur l’axe Alger – Blida : ouverture imminente de ce tronçon majeur

Dans l’après-midi, des développements nuageux sont attendus sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès. Ces nuages s’accompagneront d’orages isolés, susceptibles de provoquer des pluies locales, notamment dans l’Est du pays.

Quelles sont les prévisions météo au Sud du pays ?

En ce qui concerne les régions sahariennes, les services de l’ONM ont annoncé un ciel partiellement voilé sur l’extrême Sud, vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que le long de la bande frontalière algéro-malienne.

Un temps similaire prévaudra sur le Nord Sahara, le Nord de Béchar et la région des Oasis. Quelques cellules orageuses isolées pourraient également se développer en fin de journée dans ces zones. À l’inverse, un ciel dégagé couvrira l’ensemble des autres régions sahariennes.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans ces wilayas !

Par ailleurs, il convient de noter que Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orages ». Les wilayas concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, Timimoun, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Khenchela, Médéa, Saïda, Naâma, Bouira et Ouled-Djellal.

🟢 À LIRE AUSSI : Distribution d’eau potable : les autorités annoncent une importante coupure ce 2 octobre

Du côté du thermomètre, les températures maximales prévues par l’ONM pour ce mercredi oscillent entre 24 et 34 °C sur les régions côtières, entre 28 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 32 et 41 °C dans les régions sahariennes.