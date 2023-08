La météo en Algérie pour ce dimanche 6 août : la canicule persistera-t-elle aujourd’hui ?

De fortes chaleurs continuent d’affecter différentes régions du pays. Pour ce dimanche 6 août 2023, les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météo spécial (BMS) plaçant en vigilance orange « canicule » quatre (4) wilayas du Sud. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée.

Dans un BMS de niveau 2, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Salah. Où les températures maximales oscilleront ce dimanche entre 48 et 49 °C, pouvant atteindre localement les 50 °C, et les températures minimales entre 34 et 39 °C. Il est à rappeler que cette alerte est en cours depuis vendredi.

En outre, les prévisions météo de ce dimanche 6 août indiquent qu’un ciel dégagé et ensoleillé couvrira l’ensemble du territoire national, avec quelques passages nuageux sur l’extrême Sud du pays. D’ailleurs, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Illizi et Djanet.

Point Météo : qu’est-ce qu’El Niño ?

El Niño est un phénomène météorologique périodique qui se produit dans l’océan Pacifique tropical de façon irrégulière, pouvant durer jusqu’à 18 mois. Il se caractérise par un réchauffement anormal des eaux de surface de l’océan, entraînant des perturbations significatives dans les schémas climatiques mondiaux.

Pendant un épisode d’El Niño, les températures de la mer augmentent et provoquent des changements notables dans les courants atmosphériques. Ces variations peuvent affecter différentes régions à travers la planète, avec une hausse globales des températures.

Ainsi, El Niño peut entraîner de fortes pluies en Amérique, en Asie centrale et à l’Est de l’Afrique. À l’inverse, il cause de très graves sécheresses en Australie, en Amérique centrale et au Sud de l’Asie. En outre, El Niño peut également influencer les activités économiques et les systèmes naturels, tels que l’agriculture, la pêche et les phénomènes météorologiques extrêmes.