La météo en Algérie pour ce 11 septembre : ciel voilé et retour des pluies dans plusieurs régions !

Alors que nous approchons de la mi-septembre, les prévisions météo annoncent l’arrivée de la saison automnale, avec le retour de la pluie dans différentes régions du pays, accompagné d’une légère baisse du mercure. Dans cet article, découvrez quel temps vous attend pour ce mercredi 11 septembre 2024 et préparez-vous en conséquence.

Les régions côtières et proches côtières de l’Ouest connaîtront un ciel passagèrement nuageux, avec la possibilité de quelques pluies éparses. Ces précipitations resteront éparses, offrant une journée plutôt mitigée.

Dans les régions intérieures et sur les Hauts Plateaux, les prévisions météo promettent un ciel souvent voilé à nuageux, accompagné de quelques averses dès la matinée. À partir de l’après-midi, ces précipitations s’intensifieront pour prendre un caractère orageux, avec des averses localement soutenues. Des chutes de grêle pourraient également se produire dans certaines régions.

Pour les régions du Centre et de l’Est, des passages nuageux parfois assez denses seront au rendez-vous sur les zones côtières et proches côtières. Quelques pluies sont probables, principalement sur les zones proches côtières et intérieures.

Qu’en est-il des régions sahariennes ?

Dans les régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à nuageux, notamment dans la région de Béchar et le Nord Sahara. Des averses orageuses, localement soutenues, sont attendues dans le nord du Becharois, avec un risque de grêle. Les Oasis, quant à elles, verront un ciel partiellement voilé tout au long de la journée.

Enfin, de l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara Oriental, un ciel souvent voilé prévaudra avec le développement de foyers orageux isolés en fin d’après-midi et en soirée. Ces orages pourraient donner lieu à quelques averses de pluie par endroits. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Le thermomètre amorce une légère baisse pour ce 11 septembre, avec des températures qui varient selon les régions du pays. Les habitants des zones côtières bénéficieront d’une relative fraîcheur, avec des maximales comprises entre 25 et 30 °C. Dans les régions intérieures, les températures oscilleront entre 25 et 33 °C.

En revanche, les régions du Grand Sud conserveront une chaleur plus marquée, avec des températures maximales comprises entre 31 et 43 °C.

BMS – Météo Algérie : vigilance « orange » pluie dans ces wilayas

Météo Algérie a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) pour avertir des risques de pluies dans plusieurs wilayas du pays. Ce bulletin place en vigilance orange les wilayas du Nord de Béchar, Naâma, El Bayadh, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Saïda.

Les services de l’ONM estiment que la quantité de pluie prévue oscillera entre 20 et 40 mm, avec des risques que certaines zones dépassent localement les 50 mm. Cette alerte de vigilance orange est en vigueur du mercredi 11 septembre à 9h00 jusqu’au jeudi 12 septembre à 6h00.

En outre, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas du pays en raison des risques d’orages. Cette alerte météo concerne les wilayas d’In-Guezzam, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In-Salah, Djanet, Aïn Témouchent, Illizi, Mascara et Oran.