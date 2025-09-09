La météo en Algérie : pluies persistantes et ciel nuageux pour ce mercredi 10 septembre

L’automne s’installe progressivement en Algérie avec un temps marqué par la pluie et des passages nuageux. Selon un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM), plusieurs wilayas resteront sous vigilance ce mercredi 10 septembre 2025.

Le premier BMS concerne le nord de Djelfa, le nord de M’Sila, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, le nord de Sétif, Tizi Ouzou, Béjaïa et Jijel. Dans ces régions, les quantités de pluie attendues varient entre 20 et 50 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm. Cette alerte reste valable jusqu’à 6h du matin ce mercredi.

La seconde alerte de l’ONM touche les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Aïn Defla, Tissemsilt et Blida. Les précipitations prévues oscillent entre 20 et 30 mm. Le BMS s’étend jusqu’à 1h00 ce mercredi.

Quel temps fera-t-il en Algérie ce mercredi ?

En plus de ces alertes, les prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel partiellement voilé à nuageux sur l’ensemble des régions nord du pays, avec un temps instable et des averses localisées.

Dans le sud, les conditions varient d’une zone à l’autre. Les régions ouest du Sahara connaîtront un ciel couvert à localement nuageux, accompagné par endroits de pluies éparses. Les autres wilayas sahariennes profiteront d’un ciel généralement voilé, laissant parfois apparaître quelques éclaircies.

Pluies et accidents sur les autoroutes : appel à la vigilance des conducteurs

Les intempéries de ce mardi ont perturbé la circulation sur plusieurs axes autoroutiers du pays. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la journée ont rendu les chaussées particulièrement glissantes et réduit la visibilité, compliquant la tâche des automobilistes et provoquant plusieurs accidents, a indiqué l’Algérienne des Autoroutes (ADA) dans une publication Facebook.

Parmi les points les plus affectés, on retrouve le tunnel de Bouzegza, Aïn Smara, l’autoroute A1 à hauteur de Béni Merad, ainsi que le tunnel de Djebahia, tous en direction d’Alger. Ces incidents ont provoqué un important embouteillage, en plus d’autres collisions signalées dans différentes régions.

Face à ces conditions, l’Algérienne des Autoroutes rappelle aux usagers la nécessité d’adapter leur conduite à l’état de la route. La pluie change radicalement les conditions de circulation : la chaussée devient glissante, les distances de freinage s’allongent et la visibilité se dégrade. Dans ce contexte, la vigilance ne relève plus du choix, mais d’une obligation.

L’Algérienne des Autoroutes rappelle que la sécurité routière repose sur la responsabilité de chaque conducteur. La prudence ne remet pas en cause l’expérience au volant, elle traduit au contraire un sens élevé des responsabilités, surtout en période de fortes pluies. Ainsi, il est important de respecter certaines règles de sécurité :