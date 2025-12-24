La météo en Algérie : fortes pluies, neige et froid intense au programme ce jeudi 25 décembre

L’hiver continue d’imposer ses couleurs sur une large partie du territoire national. Après plusieurs jours marqués par une météo instable, les conditions climatiques restent difficiles dans de nombreuses régions du pays. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis de nouveaux bulletins météo spéciaux (BMS), valables ce jeudi 25 décembre, annonçant des pluies soutenues, des chutes de neige localement importantes et une nette baisse des températures. Dans cet article, nous faisons le point sur ce que réserve la météo en Algérie pour cette fin de semaine, région par région.

Selon Météo Algérie, plusieurs wilayas connaîtront de fortes pluies orageuses à partir de ce jeudi, avec des quantités jugées significatives. Un premier bulletin météo spécial de niveau 2 concerne les wilayas d’Aïn Témouchent et d’Oran. Les services météorologiques prévoient des cumuls compris entre 20 et 40 mm sur la période allant du mercredi 24 décembre 2025 à 15h00 jusqu’au jeudi 25 décembre 2025 à 15h00.

Une seconde alerte de couleur orange, également classée au niveau 2, vise les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tiaret, Saïda ainsi que le Nord de Naâma. Dans ces régions, les quantités de pluie attendues oscillent entre 20 et 30 mm. Cette alerte reste valable du mercredi 24 décembre 2025 à 15h00 jusqu’au jeudi 25 décembre 2025 à 06h00. Les autorités appellent à la vigilance, en particulier sur les axes routiers exposés aux glissements de terrain et aux accumulations d’eau.

Hiver en Algérie : fortes pluies attendues dans plusieurs régions !

En parallèle, les services de la météorologie signalent des pluies orageuses sur un large ensemble de wilayas, notamment Batna, Sétif, M’sila, Bordj Bou Arréridj, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Médéa, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Biskra, Ouled Djellal, Mostaganem, Oran et Aïn Témouchent. Ces perturbations traduisent l’installation durable d’un système dépressionnaire sur le pays, typique de la saison hivernale.

La neige s’invite également sur les reliefs. Dans une alerte de niveau 1, Météo Algérie annonce d’importantes chutes de neige dans les wilayas de Sétif, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Tizi Ouzou, M’sila, Djelfa et Bouira. Ces conditions risquent de compliquer la circulation, notamment sur les routes de montagne, où la prudence reste de mise.

Enfin, l’ONM prévoit une baisse très sensible des températures dans plusieurs wilayas de l’intérieur, à l’instar de Sétif, Bordj Bou Arréridj, Djelfa, Tissemsilt, El Bayadh et Naâma. Le froid s’installera durablement, avec des valeurs nettement inférieures aux normales de saison, renforçant la sensation hivernale.

Face à cette situation, les services de la protection civile et les autorités locales recommandent de limiter les déplacements non essentiels, de suivre régulièrement les bulletins météorologiques et de redoubler de vigilance, en particulier dans les zones exposées aux intempéries.