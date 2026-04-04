La météo en Algérie : entre soleil, pluies et vents voici les prévisions pour ce samedi 4 avril

Dernier jour avant la reprise ! Ce samedi 4 avril marque la fin des vacances de printemps, et beaucoup en profitent encore avant de retrouver le rythme scolaire dès demain. Côté météo, la journée s’annonce contrastée, avec un temps globalement plus calme qu’en début de semaine, mais encore marqué par quelques phénomènes à surveiller.

Les services météorologiques dessinent un scénario à plusieurs visages, avec du soleil sur une bonne partie du pays, des pluies persistantes à l’est et des vents parfois forts au sud, accompagnés de soulèvements de sable.

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Ainsi, le sud du pays reste sous vigilance en ce début de journée. Un bulletin météo alerte sur la poursuite de vents soutenus accompagnés de soulèvements de sable jusqu’à 15h00. Les wilayas de Djanet, Tamanrasset et In Guezzam se trouvent directement concernées par cet épisode. Dans ces régions, les rafales réduisent la visibilité et compliquent les déplacements, en particulier sur les axes exposés.

Prévisions météo en Algérie : pluies persistantes à l’est du pays !

Au nord, la situation se stabilise dans l’ensemble, mais quelques disparités persistent. Les régions de l’est continuent d’enregistrer des pluies, parfois sous forme d’averses, dans la continuité des perturbations des derniers jours. À l’inverse, le centre et l’ouest profitent d’un ciel largement ensoleillé. Cette amélioration offre une atmosphère plus agréable, marquant une vraie rupture avec les conditions agitées observées récemment.

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Le thermomètre accompagne cette amélioration. Sur les régions côtières, les températures oscillent entre 18 et 23 degrés, des valeurs de saison qui restent agréables en journée. Dans les régions intérieures, les températures varient entre 12 et 22 degrés, avec une sensation parfois plus fraîche le matin et en soirée. Le vent, pouvant atteindre les 40 km/h dans certaines zones, peut accentuer cette impression de fraîcheur.

Malgré les vents signalés en début de journée, le sud du pays bénéficie globalement d’un temps ensoleillé. Les températures y restent plus élevées, comprises entre 19 et 35 degrés.

En bref…

Ce samedi 4 avril s’inscrit comme une journée de transition. Après une semaine marquée par des conditions hivernales, la météo amorce un retour progressif vers plus de stabilité. Le contraste reste présent selon les régions, mais la tendance météo générale va vers une amélioration. De quoi offrir une dernière journée de vacances relativement clémente pour une grande partie du pays.