La météo en Algérie en cette fin de semaine : ciel gris et pluvieux attendu ce jeudi 8 mai

Alors que le mois de mai avait débuté sous un soleil généreux et des températures estivales, la météo a radicalement changé ces dernières 24 heures. Une instabilité atmosphérique s’installe à nouveau sur plusieurs régions du pays, annonçant un net rafraîchissement et le retour des précipitations. Le contraste saisissant entre les journées chaudes du début de semaine et la fraîcheur humide de ce jeudi illustre bien l’instabilité typique du printemps.

Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), les conditions climatiques se dégradent progressivement sur une grande partie du territoire. Des pluies parfois accompagnées d’orages concernent de nombreuses wilayas du nord, aussi bien à l’intérieur qu’en régions côtières. D’ailleurs, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune « pluie » et « orage » pour une trentaine de wilayas.

Cette alerte météo de niveau 1 concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Tissemsilt, Bordj-Bou-Arréridj, Relizane, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Chlef, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Biskra, El-Tarf, Saïda et Mascara.

Alerte météo « vents de sable » dans plus régions du sud !

Mais l’instabilité ne se limite pas au nord. Le sud algérien n’est pas épargné par les caprices du climat. L’ONM prévoit en effet des vents de sable intenses dans plusieurs wilayas sahariennes. Cette autre alerte de vigilance jaune concerne les wilayas de Ouargla, El-Meniaa, El-Bayadh, Timimoun et Béni-Abbès. Ces conditions pourraient fortement réduire la visibilité et rendre la circulation difficile, notamment sur les axes routiers exposés.

En somme, cette fin de semaine s’annonce fraîche, instable et venteuse, bien loin des journées presque estivales de début mai. Il faut donc ressortir les parapluies et adapter ses déplacements. À noter également que ce retour du mauvais temps pourrait se prolonger jusqu’au week-end dans certaines régions.

Météo du jeudi 8 mai : un ciel nuageux marque les prévisions de cette fin de semaine

Ce jeudi 8 mai, la météo s’annonce encore contrastée sur l’ensemble du territoire national. Tandis que les régions du nord connaissent une atmosphère plus grise et humide, le sud conserve des températures élevées sous un ciel plus dégagé.

Dans les régions nord du pays, les prévisions météo promettent un ciel généralement couvert, avec des nuages plus denses dans les Hauts Plateaux et les régions intérieures. Néanmoins, quelques éclaircies viendront ponctuer la journée, en particulier sur les zones côtières de l’ouest, où le soleil pourrait faire quelques apparitions timides.

Le centre et l’est du pays bénéficieront d’un ciel plus chargé, annonciateur de possibles averses isolées en fin de journée, surtout sur les reliefs. Le climat restera donc frais et humide, dans la lignée de la tendance amorcée ces derniers jours.

Plus au sud, la situation météorologique varie d’une région à l’autre. Le Sahara central se réveillera sous un ciel couvert à localement nuageux, notamment autour de In Salah ou encore Adrar. Dans les autres régions sahariennes, comme Béchar, Illizi ou Djanet, le ciel se montrera plus clément, alternant entre des passages partiellement voilés et de belles périodes ensoleillées.

Côté températures, la carte thermique du pays illustre bien la diversité du climat algérien. Sur les régions côtières, les maximales resteront modérées, oscillant entre 14 et 22 °C. Dans l’intérieur du pays, le mercure grimpera davantage, avec des valeurs comprises entre 23 et 34 °C. Le sud connaîtra des pics de chaleur pouvant atteindre jusqu’à 42 °C.