La météo en Algérie : éclaircies ou passages nuageux, quel temps prévoir ce mercredi 19 février ?

Le temps s’annonce contrasté ce mercredi 19 février 2025 à travers le pays, avec des conditions météorologiques variables selon les régions. Entre éclaircies et passages nuageux, découvrez ce que vous réserve la météo pour la journée.

Au Nord du pays, sur les régions côtières et intérieures, le ciel oscillera entre dégagé et partiellement nuageux. Quelques nuages localisés s’inviteront dans les régions côtières et intérieures de l’Est durant la matinée, sans impact notable sur les conditions météorologiques générales.

Dans les Hauts Plateaux et la région des Aurès, l’atmosphère restera généralement voilée, avec des passages plus nuageux par endroits. Quelques faibles pluies pourraient tomber localement sur les régions intérieures et les Hauts Plateaux occidentaux dans l’après-midi. Toutefois, une nette amélioration interviendra durant la nuit, touchant d’abord les régions de l’Ouest avant de gagner le Centre.

Prévisions météo en Algérie : averses orageuses attendues au Sud du pays

Dans la région de Béchar, le Nord du Sahara et la région des Oasis, le ciel restera généralement voilé à localement nuageux. Des averses, parfois orageuses, sont attendues dans l’après-midi. La nuit, le ciel s’annonce temporairement couvert sur Béchar avant une accalmie en matinée.

Pour le reste des régions sahariennes, le temps oscillera entre dégagé et partiellement nuageux, notamment sur le Nord du Sahara central, la région des Oasis et le Sahara oriental. Les autres régions sahariennes profiteront de conditions similaires, avec un temps stable.

D’ailleurs, il est important de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » la wilaya de Béchar. Les prévisions météo restent susceptibles d’évoluer, il est donc conseillé de suivre les mises à jour de Météo Algérie pour rester informé des dernières évolutions.

Les températures varieront en fonction des régions. Sur les zones côtières, les maximales atteindront entre 25 °C et 21 °C. À l’intérieur du pays, le mercure oscillera entre 17 °C et 26 °C. Dans le Sud du pays, la chaleur sera plus prononcée, avec des températures allant de 18 °C à 36 °C.

Météo Algérie : un changement climatique prévu dès samedi !

Le temps printanier qui règne actuellement en plein hiver laissera bientôt place à une perturbation atmosphérique significative. À partir de samedi prochain, les conditions météorologiques évolueront sous l’effet d’une dépression en provenance du Nord-Ouest de l’Europe, apportant pluies et baisse des températures.

D’ici vendredi, les journées resteront ensoleillées avec un mercure atteignant jusqu’à 29 °C dans les régions centrales et occidentales. Ce climat doux et anormal pour la saison se traduira par un temps clair dans le Sud, tandis que les régions intérieures connaîtront un ciel partiellement nuageux avec quelques averses locales.

À partir du week-end, les modèles météorologiques annoncent des précipitations faibles à modérées, avec des pluies parfois soutenues sur certaines zones. Ce changement affectera principalement les régions occidentales et centrales, avant une amélioration attendue dès lundi.

Côté températures, jusqu’à vendredi, les minimales oscilleront entre 2 °C et 5 °C à l’intérieur du pays et entre 7 °C et 10 °C sur les régions du Nord. Les maximales, quant à elles, afficheront des niveaux inhabituellement élevés, variant de 20 °C à 29 °C à l’Ouest et au Centre, et de 15 °C à 20 °C à l’Est.