La météo en Algérie : chaleur persistante ce jeudi 9 avril, vigilance « jaune »  dans ces wilayas 

Le printemps s’installe sans complexe. En cette fin de semaine, un temps chaud continue de dominer sur une large partie du territoire, avec une hausse marquée des températures et un ensoleillement généreux. Ce jeudi 9 avril confirme cette dynamique, déjà perceptible depuis plusieurs jours, et qui donne un avant-goût d’été dans certaines régions.

Mais cette stabilité apparente s’accompagne d’un bémol. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent une vigilance sur une partie du sud du pays, en raison de vents violents susceptibles de soulever du sable.

Vague de chaleur en Algérie : hausse du mercure sur l’ensemble du pays

Le thermomètre poursuit sa progression. Sur les régions côtières, les températures atteignent des niveaux élevés pour la saison, oscillant entre 30 et 35 degrés, notamment sur les zones ouest et centre. Le soleil s’impose tout au long de la journée, avec un ciel dégagé et une atmosphère sèche.

Dans les régions intérieures, les températures varient entre 20 et 30 degrés. Une douceur qui reste agréable, même si elle contraste nettement avec les conditions hivernales observées encore récemment. En quelques jours à peine, le pays a basculé d’un extrême à l’autre.

Au sud, la chaleur devient plus marquée. Les températures grimpent entre 25 et 40 degrés, installant une ambiance franchement estivale, parfois difficile à supporter aux heures les plus chaudes de la journée.

Vents violents et soulèvements de sable : le sud sous surveillance

En parallèle, les services météorologiques ont émis un bulletin de vigilance concernant plusieurs wilayas du sud. Des vents forts accompagnés de soulèvements de sable sont attendus au cours de la journée.

Les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Tindouf et In Guezzam figurent parmi les zones les plus exposées. Dans ces régions, les rafales peuvent réduire la visibilité de manière significative, en particulier sur les axes routiers.

Ces conditions nécessitent une attention accrue, notamment pour les automobilistes. La présence de sable en suspension peut compliquer la conduite et augmenter les risques d’accidents.

En bref…

Ce jeudi 9 avril illustre parfaitement la variabilité de la saison printanière en Algérie. D’un côté, une chaleur inhabituelle pour la période, avec des températures dignes du début d’été. De l’autre, des phénomènes locaux plus contraignants, comme les vents de sable dans le sud.

Cependant, même si la chaleur domine encore en cette fin de semaine, les prévisions laissent entrevoir un possible changement dans les jours à venir. Pour l’heure, le soleil garde l’avantage, mais la météo pourrait rapidement rebattre les cartes.

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