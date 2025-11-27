La météo en Algérie ce vendredi 28 novembre : persistance de fortes pluies dans ces régions !

Après une semaine glaciale qui a plongé une grande partie du pays dans une ambiance hivernale, le ciel tente une légère accalmie ce week-end. Une parenthèse fragile, car les modèles numériques annoncent déjà un nouveau changement de décor dès dimanche. Voici le point complet sur la météo de ce vendredi 28 novembre.

Les régions du Nord profitent d’un temps plus stable depuis hier. Les prévisions météorologiques montrent un ciel moins perturbé jusqu’à samedi, avec des températures toujours froides, mais moins mordantes que ces derniers jours. Cette amélioration reste toutefois limitée dans le temps, car plusieurs signaux indiquent le retour de conditions humides en début de semaine prochaine.

À l’Est, le scénario diffère nettement. Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, Sétif, Tizi Ouzou, Béjaïa, Souk Ahras, El Tarf et Constantine conservent un temps pluvieux ce vendredi et samedi. Ces régions affrontent encore des averses soutenues, parfois orageuses, sous l’effet d’un flux humide bien installé. Les reliefs de l’intérieur enregistrent également des chutes de neige, notamment entre 1400 et 1500 mètres d’altitude, où le manteau blanc continue de progresser.

Les modèles numériques annoncent en parallèle l’arrivée d’une nouvelle dépression qui ciblera d’abord l’Ouest du pays. Ce système hivernal transporte un cocktail classique de pluie, d’air froid et de neige sur les hauteurs. Les premières manifestations de cette perturbation se feront sentir dès dimanche.

Alerte météo en Algérie : vigilance orange « pluies » dans ces wilayas !

Un bulletin météo spécial reste en vigueur ce vendredi matin jusqu’à midi. Il concerne les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf ainsi que le Nord de Sétif et de Mila, où les services de l’Office National de la Météorologie prévoient des pluies soutenues. Les cumuls attendus oscillent entre 30 et 50 mm, mais certaines zones côtières risquent de dépasser les 60 mm, en raison d’averses plus intenses attendues tout au long de la matinée.

🟢 À LIRE AUSSI : Info trafic en temps réel : Liste des routes fermées par la neige ce jeudi 27 novembre

Par ailleurs, il est à noter que dès le début de la journée de dimanche, plusieurs wilayas de l’Ouest se préparent à un épisode pluvieux marqué. Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tlemcen, Chlef, Tiaret, Relizane, Aïn Oussara, Mécheria, Naâma et El Bayadh recevront des précipitations pouvant atteindre ou dépasser localement les 20 mm. Les régions côtières du Centre-Est risquent même d’enregistrer des quantités supérieures, signe d’un épisode potentiellement significatif pour cette fin de mois de novembre.