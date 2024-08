La météo en Algérie ce samedi 31 août : journée orageuse et chaude en perspective !

Ce samedi 31 août marque la fin de l’été météorologique, une saison estivale riche en contrastes entre vagues de chaleur et averses orageuses. Pour ce dernier jour du mois, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce une vigilance jaune « pluie » et « orages » dans plusieurs wilayas.

D’après les services de Météo Algérie, cette alerte concerne notamment Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Tissemsilt, Timimoun, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Béni-Abbès, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Chlef, Batna et Mostaganem.

Selon la même source, ces risques de pluies et d’orages affecteront également les wilayas de Tindouf, Sétif, Aïn-Témouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El-Bayadh, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara, Oran et Béchar.

Que prévoit le bulletin météo pour ce samedi ?

Aujourd’hui, les prévisions météorologiques annoncent un ciel généralement voilé sur le Nord du pays. Les régions de l’Ouest et du Centre pourraient connaître une tendance pré-orageuse, tandis que le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les régions de l’Est.

En début d’après-midi, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit le développement de cellules orageuses isolées sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès. Ces orages pourraient engendrer des pluies locales.

Dans les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel généralement voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest, le Nord Sahara et les Oasis. Là encore, des cellules orageuses isolées pourraient se former, avec des pluies locales possibles, notamment sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara.

D’après le bulletin météo du jour, l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili connaîtra un temps voilé avec quelques orages susceptibles de provoquer des averses. En revanche, les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie : persistance d’un temps chaud ce samedi !

Météo Algérie prévoit aussi un temps relativement chaud pour ce samedi 31 août. Les températures s’annoncent élevées, particulièrement sur les régions intérieures de l’Ouest ainsi que sur les régions proches côtières du Centre et de l’Est.

Les régions côtières connaîtront des températures maximales comprises entre 33 et 39 °C, tandis que les régions intérieures afficheront des valeurs variant de 34 à 43 °C. Les régions sahariennes, quant à elles, se prépareront à des températures encore plus élevées, allant de 35 à 46 °C.

Saisons calendaires, astronomiques et météorologiques : quelle différence ?

Sur Terre, les saisons dépendent principalement de la quantité d’énergie solaire reçue, influencée par l’inclinaison de l’axe de rotation terrestre et la position relative au Soleil. Les saisons calendaires, marquées par les équinoxes et les solstices, suivent un cycle précis : le printemps commence autour du 20 mars, l’été le 21 juin, l’automne le 22 septembre, et l’hiver le 21 décembre.

En revanche, c’est la durée de l’ensoleillement qui définit les saisons astronomiques. La période de maximum ensoleillement s’étend du 6 mai au 7 août, tandis que le minimum se situe entre le 7 novembre et le 4 février. Les périodes intermédiaires, printemps et automne, couvrent respectivement du 5 février au 5 mai et du 8 août au 6 novembre.

Les saisons météorologiques diffèrent légèrement en raison de l’inertie de l’atmosphère. Par exemple, bien que l’été astronomique débute le 21 juin, les températures maximales sont enregistrées environ trois semaines plus tard, en juillet.

Ainsi, l’été météorologique commence le 1ᵉʳ juin et se termine le 31 août, tandis que l’hiver s’étend du 1ᵉʳ décembre au 28 février. Pour simplifier les statistiques climatiques, les saisons sont souvent réparties en périodes de trois mois : printemps (mars à mai), été (juin à août), automne (septembre à novembre) et hiver (décembre à février).