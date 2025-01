La météo en Algérie ce samedi 25 janvier : retour de la pluie dans plusieurs régions !

Les prévisions météorologiques pour ce samedi 25 janvier annoncent le retour de la pluie dans plusieurs wilayas du territoire national. Ces précipitations concerneront particulièrement les régions du Sud, où des pluies orageuses sont attendues tout au long de la journée.

Dans le Sud du pays, un ciel voilé à localement couvert prédominera, avec quelques pluies loclaes. Les wilayas concernées incluent Ghardaïa, Ouargla, Touggourt, El Meniaa, Timimoun, Ouled Djellal, Biskra, El Oued et In Salah. Ces averses précèdent l’arrivée d’une dépression atmosphérique, attendue pour le milieu de la semaine prochaine, qui devrait apporter de fortes pluies et d’importantes chutes de neige sur certaines régions.

Les conditions météorologiques pour les prochaines heures s’annoncent variées sur l’ensemble du territoire national. Les régions côtières et intérieures profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, mais une dégradation est à prévoir au Centre-Est et à l’Est durant l’après-midi, où le ciel deviendra couvert à localement nuageux.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : Effondrement d’un immeuble de 4 étages à la Casbah (VIDEO)

En fin d’après-midi, les régions de l’Ouest verront un ciel se couvrir progressivement, avant que cette instabilité ne gagne les régions du Centre. Des pluies éparses pourraient affecter les zones côtières de l’Ouest dans la soirée, nécessitant une vigilance accrue pour les usagers de la route.

Sur les hauts plateaux et les Aurès, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, avec quelques précipitations attendues. Les habitants de ces régions pourraient également connaître des averses éparses, principalement en fin de journée.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 19 et 21 degrés dans les régions côtières, 13 et 22 degrés dans les zones intérieures, et entre 14 et 33 degrés dans les régions du Sud. Par ailleurs, les vents souffleront avec une vitesse pouvant atteindre 40 km/h sur l’ensemble du territoire.

Prévisions météo en Algérie : fortes pluies et chutes de neige attendues cette semaine !

Après une période de stabilité, les régions du Nord du pays s’apprêtent à subir un changement météorologique marqué dès cette semaine. Une dépression atmosphérique devrait entraîner de fortes précipitations et d’importantes chutes de neige sur les hauteurs des régions intérieures.

Les prévisions météo des modèles numériques indiquent que le temps restera calme et dégagé jusqu’à mardi prochain. À partir du 28 janvier, cette dépression, centrée sur le bassin méditerranéen, affectera les régions du Nord avec une météo instable et des conditions parfois extrêmes.

🟢 À LIRE AUSSI : Mission offshore en Algérie : Alnaft signe un accord avec le géant américain Chevron

Les précipitations prévues pourraient dépasser localement les 70 mm, accompagnées d’abondantes chutes de neige sur les reliefs situés entre 700 et 900 mètres d’altitude. Les températures connaîtront également une baisse significative, avec des minimums atteignant -4 °C durant la nuit sur les hauteurs et des maximums ne dépassant pas les 10 °C en journée.