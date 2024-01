La météo en Algérie ce mercredi 10 janvier : froid, neige et pluies en vue !

L’hiver s’affirme peu à peu en Algérie, marquant son retour avec une baisse des températures, des précipitations régulières et même l’arrivée de la neige. Dans cet article, explorez les prévisions météo pour la journée à venir et anticipez votre quotidien en toute connaissance des conditions climatiques.

Pour ce mercredi 10 janvier 2024, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des conditions météorologiques particulières, notamment des chutes de neige localisées. Ces chutes de neige sont attendues principalement sur les sommets des montagnes situées dans les régions du Centre et de l’Est du pays.

À LIRE AUSSI :

>> Chutes de neige : plusieurs routes fermées à la circulation ce 9 janvier

Prévisions Météo Algérie : que dit le bulletin de ce mercredi 10 janvier ?

Pour ce mercredi, les prévisions météorologiques annoncent un tableau varié selon les régions du pays. Les régions du Sud se verront principalement sous un ciel dégagé à partiellement voilé, conférant ainsi une atmosphère globalement ensoleillée à ces zones.

En revanche, du côté des régions Nord, un scénario météorologique différent sera au rendez-vous. Les régions côtières et intérieures du Nord connaîtront des passages nuageux, parfois denses, accompagnés de précipitations. Ces pluies, plus fréquentes sur les régions centrales, devraient progressivement se dissiper au cours de la nuit. Quant aux hauts plateaux et aux Aurès, Météo Algérie prédit des passages nuageux suivis de pluies durant la matinée, mais ces dernières devraient s’atténuer dès le début de l’après-midi.

En outre, il convient de noter que l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs régions, dont Alger, Sidi-Bel-Abbès, Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Aïn-Témouchent, Tlemcen, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Mascara, Oran et Blida.

Cette alerte souligne la prudence nécessaire face à des conditions météorologiques potentiellement instables, marquées par des épisodes de pluies et d’orages dans ces régions. Il est donc recommandé de rester attentifs et de suivre les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.

À LIRE AUSSI :

>> Météo Algérie : froid extrême, neige et pluie au rendez-vous dès demain

Météo Algérie : les températures baisseront-elles ce mercredi ?

D’après les prévisions de Météo Algérie, les températures prévues pour cette journée varient considérablement selon les régions. Sur les régions côtières, les thermomètres oscilleront entre 12 et 18 °C, offrant un climat relativement doux. En revanche, à l’intérieur des terres, les températures seront plus fraîches, avec des valeurs allant de 9 à 16 °C. Les régions sahariennes, quant à elles, afficheront des valeurs plus élevées, comprises entre 14 et 30 °C.

Pour détailler ces prévisions thermiques, l’ONM anticipe une journée avec des températures atteignant 12 °C à El Tarf, 13 °C à Skikda, 14 °C à Béjaia et Tipaza, et 18 °C à Oran. Ce mercredi, le mercure affichera 10 °C à Tiaret et Bouira, 12 °C à Guelma et Tebessa, et 16 °C à Mascara. Enfin, les thermomètres atteindront 14 °C à Biskra, 22 °C à Djanet et 23 °C à In Salah.