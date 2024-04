La météo en Algérie ce mercredi 10 avril, 1er jour de l’Aïd el-Fitr !

En ce mercredi 10 avril, l’Algérie célèbre le premier jour de l’Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin du mois sacré de Ramadan. C’est un jour de réjouissances et de festivités qui rassemble familles et proches. Pour profiter pleinement de cette journée spéciale, poursuivez votre lecture et découvrez les prévisions météorologiques détaillées du jour.

Dans son bulletin météo de ce mercredi 10 avril, l’Office National de la Météorologie (ONM) nous réserve un ciel majoritairement dégagé sur les régions Ouest et Centre du pays. Toutefois, une couverture nuageuse est prévue dans la nuit sur les zones côtières du Centre, accompagnée de quelques pluies locales.

Du côté des régions Est du pays, Météo Algérie prévoit des passages nuageux tant sur les zones côtières qu’intérieures, avec des averses locales. Ces conditions météorologiques se renforceront en soirée, laissant place à des pluies parfois orageuses au cours de la nuit.

Sur les hauts plateaux et les Aurès, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera, bien qu’en fin de journée, quelques cellules orageuses isolées puissent se former, apportant avec elles quelques précipitations, particulièrement sur les Aurès.

Enfin, dans le vaste Sud algérien, l’ONM prévoit un ciel globalement dégagé à partiellement voilé. Cependant, certaines régions telles que les Oasis et le Sahara oriental connaîtront un temps plus nuageux, pouvant même devenir localement couvert, mais s’améliorant graduellement en début d’après-midi.

Aïd el-Fitr en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, il est important de souligner que les températures afficheront une légère baisse après la récente vague de chaleur qui a touché diverses régions du territoire national. Pour ce mercredi 10 avril, le thermomètre oscillera entre 18 et 24 degrés Celsius le long des côtes, entre 15 et 26 degrés Celsius à l’intérieur des terres, tandis qu’il atteindra entre 22 et 42 degrés Celsius dans les régions sahariennes.

De plus, les services de Météo Algérie maintiennent la vigilance jaune pour les risques de « vent violent » et « vent de sable » dans plusieurs wilayas du pays. En effet, cette alerte concerne les wilayas de TIMIMOUN, BÉNI-ABBÈS, IN-SALAH, TINDOUF, EL-MENIAA, ADRAR et BÉCHAR. La prudence est de mise, particulièrement sur les routes, en raison d’éventuels soulèvement de sable pouvant réduire la visibilité.