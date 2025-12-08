La météo en Algérie ce mardi 9 décembre : pluies et orages persistants dans ces wilayas !

Le Sud du pays continue de composer avec un temps instable. Après deux jours de perturbations, les prévisions météo annoncent un nouvel épisode pluvieux et orageux ce mardi 9 décembre. Les habitants des régions sahariennes doivent donc se préparer à une journée rythmée par des averses soutenues et un ciel menaçant. Dans cet article, découvrez en détail ce que vous réserve la météo de ce mardi, ainsi qu’un aperçu des tendances pour le reste de ce mois de décembre.

Un bulletin émis hier par les services météorologiques annonce de fortes pluies sur plusieurs wilayas du Sud. Selon ce même bulletin, les précipitations toucheront Adrar, In Salah, Illizi et Tamanrasset dès les premières heures de la journée de mardi.

L’épisode pluvieux s’annonce marqué, avec des averses orageuses capables de perturber localement la circulation et certaines activités. Cette configuration n’a rien d’isolé. Elle s’inscrit dans une dynamique atmosphérique plus large observée depuis le début du mois.

Prévisions météo à long terme : un mois de décembre sous influence hivernale

Les modèles numériques de prévision météorologique annoncent un changement notable dans la circulation atmosphérique. Un puissant système dépressionnaire, chargé de pluies très abondantes et de chutes de neige intenses, se développe progressivement et promet de donner au mois de décembre un caractère pleinement hivernal.

La carte de suivi météorologique montre que cette dépression commencera à influencer le pays à partir de la mi-décembre. Les pluies se renforceront, les températures baisseront nettement, et les reliefs enregistreront des chutes de neige plus fréquentes et plus intenses. Le même mois connaîtra aussi quelques dépressions faiblement actives, mais l’ensemble traduit une tendance générale froide, humide et dynamique.

Au-delà des quatre wilayas citées plus haut, d’autres régions du Sud se préparent à vivre une journée très agitée. Le centre du Sahara, notamment Bordj Badji Mokhtar et Timimoun, attend des averses orageuses soutenues.

Ces pluies tomberont par intermittence, mais avec une intensité notable. Les météorologues expliquent ce phénomène par la présence d’un minimum dépressionnaire solidement ancré dans la région. Ce dernier renforce l’humidité, intensifie les mouvements d’air et crée des conditions favorables aux orages répétés.

Qu’attendre pour les jours à venir ?

Même si la situation reste évolutive, une chose semble claire, le Sud du pays entre dans une période météorologique active. Les habitants devront rester vigilants face aux risques de ruissellement, aux bourrasques et à la faible visibilité due aux orages.

Le reste du mois s’annonce tout aussi animé, avec une alternance entre accalmies temporaires et épisodes pluvieux plus intenses, jusqu’à l’arrivée du grand froid attendu vers la deuxième moitié de décembre.