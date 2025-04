La météo en Algérie ce mardi 8 avril : ciel nuageux ou dégagé, quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Ce mardi 8 avril 2025, la météo en Algérie continue de jouer les contrastes, alternant entre accalmie et perturbations marquées selon les régions. Alors que certaines zones bénéficient d’un ciel relativement calme, d’autres font face à une instabilité persistante, marquée par des pluies, des orages et des vents parfois violents.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins de vigilance jaune. Les wilayas de Souk-Ahras, Ouargla, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Illizi, Constantine, Khenchela et Biskra figurent parmi les zones exposées aux risques de pluies parfois orageuses. Les habitants de ces régions doivent rester vigilants, en particulier lors de leurs déplacements.

En parallèle, les services de Météo Algérie placent également en alerte « vents violents » les wilayas côtières de Mostaganem, Oran et Aïn Témouchent. Plus au sud-ouest, la wilaya de Tindouf pourrait connaître des soulèvements de sable, pouvant perturber la circulation et impacter la visibilité sur les routes.

🟢À LIRE AUSSI : La karantika élue meilleur street food de la planète selon TasteAtlas

Face à cette situation météorologique instable, la prudence s’impose. Les automobilistes sont appelés à redoubler de vigilance, notamment sur les routes glissantes et dans les zones exposées aux rafales de vent ou aux tempêtes de sable.

Prévisions météo de ce 8 avril : que nous réserve le ciel ce mardi ?

Sur l’ensemble des régions nord du pays, le ciel restera généralement nuageux tout au long de la journée, avec des passages plus denses sur l’est algérien. Des pluies localisées, parfois accompagnées d’orages, viendront ponctuer cet épisode perturbé.

Au sud, la météo affiche, elle aussi, une certaine instabilité. Le nord du Sahara et le Sahara oriental connaîtront un ciel couvert avec quelques averses isolées. Les autres régions sahariennes profiteront d’un ciel plus clément, dégagé à partiellement voilé selon les localités.

🟢À LIRE AUSSI : Aïd Al-Adha 2025 : L’État facilite l’accès aux moutons importés pour tous les employés ce secteur

Entre épisodes pluvieux, orages, vents puissants et poussières soulevées par le vent, cette journée du mardi 8 avril s’annonce aussi complexe qu’imprévisible. Les citoyens restent appelés à suivre régulièrement les bulletins de Météo Algérie afin de s’adapter aux évolutions climatiques, parfois soudaines, qui peuvent affecter leur quotidien.