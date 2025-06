La météo en Algérie ce lundi 30 juin : chaleur persistante et vents de sable dans ces régions

La chaleur continue de s’imposer dans plusieurs régions du pays en cette fin de mois. Ce lundi 30 juin, les services de Météo Algérie annoncent un temps particulièrement chaud dans le sud du territoire national, notamment le long de la frontière algéro-malienne, vers le sud du Sahara Central, ainsi que dans la région de Tindouf.

Dans un bulletin météo spécial, l’Office national de météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour deux wilayas. Tindouf et Bordj Badji Mokhtar connaîtront en effet une vague de chaleur marquée, avec des températures élevées qui dépasseront les normales de saison. Ces conditions extrêmes peuvent avoir des répercussions sanitaires, surtout pour les personnes fragiles ou exposées, d’où la nécessité de prendre des précautions.

🟢 À LIRE AUSSI : Monobloc, Split ou Mobile : quel type de climatiseur choisir en Algérie ?

Outre cette chaleur accablante, la wilaya d’Adrar fera face à un autre phénomène météorologique. Météo Algérie a lancé une alerte jaune pour vents violents et vents de sable, susceptibles de perturber la visibilité et d’aggraver les conditions de déplacement dans la région. Les automobilistes sont appelés à la prudence.

Vague de chaleur en Algérie : comment se préparer à ces conditions ?

Face à ces prévisions, il est vivement recommandé de :

Limiter les sorties durant les heures les plus chaudes de la journée.

durant les heures les plus chaudes de la journée. S’hydrater régulièrement , même sans sensation de soif.

, même sans sensation de soif. Protéger les enfants et les personnes âgées , particulièrement sensibles aux coups de chaleur.

, particulièrement sensibles aux coups de chaleur. Éviter les efforts physiques intenses en extérieur.

en extérieur. Et en cas de vent de sable, porter un masque ou un foulard et éviter les trajets inutiles.

Ce nouvel épisode de chaleur s’inscrit dans une tendance plus large qui touche plusieurs régions du pays et fait écho aux épisodes caniculaires observés ces dernières semaines sur le bassin méditerranéen. Les températures élevées devraient persister encore quelques jours selon les prévisions à moyen terme.

Une nouvelle gare ferroviaire à Bab Ezzouar pour transformer la mobilité à Alger

L’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) prépare un projet ambitieux qui pourrait redessiner le visage de la capitale. Une grande gare ferroviaire verra bientôt le jour à Bab Ezzouar, avec pour objectif de créer un nouveau pôle urbain et d’améliorer de manière significative l’interconnexion des moyens de transport à Alger.

🟢 À LIRE AUSSI : Céréales : 2025, l’année de l’autosuffisance pour l’Algérie, selon le ministre de l’Agriculture

Présent à la 56ᵉ édition de la Foire internationale d’Alger (FIA 2025), le directeur de la communication de l’ANESRIF, Abdelkader Mazar, a détaillé les contours de ce projet stratégique. Selon lui, cette future gare jouera un rôle central en reliant les lignes ferroviaires longues distances aux trains de banlieue, tout en assurant des connexions directes avec le métro, le tramway et les taxis. Une approche pensée pour fluidifier le trafic et optimiser la mobilité urbaine dans la capitale.

Avec ce projet, l’ANESRIF s’inscrit dans une logique de mobilité intelligente et intégrée, en réponse à la croissance démographique et urbaine que connaît Alger. Bab Ezzouar, déjà en pleine expansion, pourrait ainsi devenir un véritable hub de transports, en facilitant les échanges entre les différentes régions du pays et les zones métropolitaines.