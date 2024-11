La météo en Algérie ce mardi 26 novembre : hausse des températures dans ces régions !

Ce mardi 26 novembre, un temps globalement stable continue de s’imposer sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, le mercure annonce une légère hausse dans certaines régions, notamment à l’Ouest du pays.

Selon les prévisions de Météo Algérie, un temps relativement chaud marquera les régions intérieures de l’Ouest ce mardi 26 novembre.

Les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 20 et 27 °C sur les régions côtières, entre 18 et 27 °C dans les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 18 et 32 °C dans les régions sahariennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Béjaïa secouée par un tremblement de terre ce lundi 25 novembre

Plus précisément, le thermomètre affichera 21 °C à Tipaza, 22 °C à Jijel et Skikda, 23 °C à El Tarf et 27 °C à Tlemcen. Dans les régions intérieures, les maximales atteindront 19 °C à Tébessa et Khenchela, 24 °C à Bouira, et 25 °C à Chlef et Tiaret.

Au Sud du pays, les températures resteront douces avec 22 °C à Djanet, 23 °C à Béchar, et 24 °C à El Meniaa. Avec ce temps stable et relativement chaud pour la saison, cette journée promet des conditions idéales pour les activités en extérieur.

Que dit le bulletin météo en Algérie pour ce mardi 26 novembre ?

Ce mardi, les conditions météorologiques affichent une certaine variation selon les régions du pays. Météo Algérie annonce un ciel souvent voilé sur les régions de l’Ouest et du Centre, tandis que les régions de l’Est bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL annonce une coupure d’eau dans ces communes jusqu’au 26 novembre

Au Sud du pays, on s’attend à une tendance similaire. L’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel généralement dégagé, bien que souvent voilé sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara.

En bref…

Ainsi, la journée d’aujourd’hui se caractérise par un temps globalement stable, bien que le ciel affiche des variations selon les régions, avec un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Les températures, quant à elles, affichent des valeurs douces, mais relativement chaude dans les régions intérieures de l’Ouest.