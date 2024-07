La météo en Algérie ce mardi 23 juillet : la canicule va-t-elle persister aujourd’hui ?

Un temps extrêmement chaud et des températures caniculaires continuent de dominer nos journées. Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mardi 23 juillet 2024 prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays. Cependant, des passages nuageux et quelques pluies pourront affecter les régions côtières et intérieures de l’Est durant la matinée.

De plus, les prévisions météo du jour annoncent un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest, notamment dans les régions de Tindouf et Béchar, ainsi que sur le Nord Sahara et le Sahara Central. Dans l’après-midi et la soirée, des formations cumuliformes toucheront l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili. Ces développements pourraient entraîner des orages et quelques pluies dans cette zone. Les autres régions de notre grand Sud bénéficieront d’un ciel généralement dégagé, a encore précisé Météo Algérie.

BMS – Canicule en Algérie : alerte “orange” dans ces wilayas !

Par ailleurs, il est important de rappeler que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant en vigilance orange “canicule” plusieurs wilayas du pays. Les régions concernées incluent Tindouf, Adrar, In Salah et le Sud de Timimoun, où les températures maximales atteignent ou dépassent les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C.

🟢 À LIRE AUSSI : L’info a fait le tour du monde : des bénévoles Algériens sauvent 300 flamants roses

Outre cette alerte de niveau 2 qui restera valable, aujourd’hui et demain, Météo Algérie prévoit aussi la persistance d’un temps extrêmement chaud ce mardi sur les régions proches côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest. Ainsi que sur le Sahara central et la région de Tindouf.

🟢 À LIRE AUSSI : Travel Off Path : l’Algérie, une alternative aux destinations européennes surfréquentées

Pour ce qui est du mercure, les températures maximales attendues ce mardi 23 juillet se situeront entre 29 et 38 °C sur les régions côtières, entre 30 et 41 °C sur les régions intérieures et entre 39 et 50 °C sur les régions sahariennes.