La météo en Algérie ce mardi 21 mai : vents, pluies, orages… Quel temps faut-il prévoir ?

Alors que le mois de mai touche à sa fin et que l’été se pointe à l’horizon, la météo continue de nous offrir des surprises avec des prévisions contrastées mêlant chaleur, pluies et vents. Dans cet article, nous vous présentons le bulletin météo détaillé pour ce mardi 21 mai 2024 !

Sur son site internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé trois wilayas du Nord du pays en vigilance jaune pour des risques de “vent violent”. Les wilayas concernées sont Tipaza, Mostaganem et Chlef.

En parallèle, Météo Algérie a également émis une alerte jaune pour “pluie” et “orage” concernant les wilayas de Tamanrasset et Illizi. Ainsi, les habitants de ces zones doivent rester prudents, en particulier lors de leurs déplacements, et se tenir informés des mises à jour météorologiques.

Bulletin météo du mardi 21 mai : temps et températures attendus en Algérie !

En ce mardi 21 mai 2024, la météo offre un panorama diversifié à travers l’Algérie. Outre les alertes de vent violent et d’orages, les prévisions annoncent des conditions météorologiques variées selon les régions. Dans les régions Nord du pays, le ciel sera généralement dégagé, offrant une belle journée ensoleillée. Cependant, quelques formations cumuliformes pourraient apparaître sur les hauts plateaux et dans les Aurès durant l’après-midi et la soirée, avec un risque d’orages isolés locales.

Pour les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé à localement nuageux, notamment de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le Hoggar/Tassili, et le Sahara oriental. Ces zones pourraient connaître le développement de quelques foyers orageux isolés durant l’après-midi et la soirée, pouvant occasionner des pluies sporadiques. Pour le reste des régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, promettant une journée plutôt stable.

En termes de températures, le mercure affichera des valeurs variées selon les régions. Sur les zones côtières, les températures maximales oscilleront entre 22 et 27 °C. Les régions intérieures verront des températures comprises entre 19 et 29 °C. Alors qu’au niveau des régions sahariennes, le thermomètre affichera des valeurs allant de 29 à 45 °C.