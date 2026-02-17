La météo en Algérie ce mardi 17 février : vents forts et pluies orageuses dans plusieurs wilayas

À la veille probable du mois sacré de Ramadan, ce mardi 17 février s’ouvre sous un ciel globalement calme… mais pas partout. Si plusieurs régions profitent d’une météo stable, d’autres doivent composer avec des vents soutenus, des orages localement marqués et même des soulèvements de sable. Voici le bulletin météo détaillé du jour et les tendances pour la fin de semaine.

Les services météorologiques maintiennent la vigilance dans plusieurs régions du pays. Des pluies orageuses, parfois soutenues localement, continuent d’affecter certaines wilayas jusqu’à 15h00 cet après-midi.

Les régions concernées par ces précipitations sont Tizi Ouzou, Jijel, Skikda, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Dans ces zones, les averses peuvent se montrer intenses sur de courtes périodes.

Les autorités recommandent aux automobilistes d’adapter leur conduite, notamment sur les routes sinueuses et en zones montagneuses où la visibilité peut rapidement chuter sous les averses orageuses.

Tempêtes de sable et rafales soutenues au Sud et aux Hauts-Plateaux

En parallèle des orages au nord-est, plusieurs wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux subissent des vents violents accompagnés de soulèvements denses de sable. Ce phénomène persistera jusqu’à 15h00 ce mardi.

El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, El Meghaier, Biskra, Khenchela et Tébessa figurent parmi les wilayas les plus exposées. Dans ces régions, les rafales réduisent fortement la visibilité et compliquent la circulation sur les axes ouverts.

Les conducteurs doivent redoubler de vigilance, en particulier sur les routes nationales traversant des zones désertiques.

Ramadan 2026 : quelle météo prévoir pour les premiers jours ?

Malgré ces perturbations localisées, les prévisions restent globalement rassurantes pour le nord du pays. Les modèles numériques annoncent un maintien d’un temps stable et dégagé jusqu’à la fin de la semaine, soit durant les premiers jours du mois de Ramadan, jeudi et vendredi.

Cette stabilité atmosphérique offrira des conditions agréables pour les premières soirées de rupture du jeûne. Les températures resteront modérées, sans excès notable, avec un ciel souvent clair sur les wilayas côtières et intérieures du nord.

Changement de temps vendredi, retour au calme samedi

La situation évoluera toutefois dès la matinée de vendredi. Une dépression atmosphérique à évolution rapide gagnera progressivement le nord du pays. Ce système, d’intensité faible à modérée, apportera un ciel plus nuageux accompagné de pluies éparses et de vents.

Ce changement ne devrait pas s’installer durablement. Dès samedi, un anticyclone prendra le relais. Ce regain de stabilité favorisera un retour du soleil et une hausse sensible des températures. L’atmosphère deviendra alors plus douce et agréable pour le reste de la semaine.

En résumé, ce mardi 17 février joue la carte du contraste, agitation localisée dans certaines wilayas, sérénité ailleurs. À la veille du Ramadan, la météo semble vouloir offrir un début de mois globalement clément, après quelques soubresauts passagers.