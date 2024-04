La météo en Algérie ce mardi 16 avril : la chaleur fera-t-elle son retour aujourd’hui ?

Après une période marquée par les précipitations et les orages, une tendance à la stabilité météorologique se dessine peu à peu. Pour ce mardi 16 avril 2024, les prévisions de Météo Algérie annoncent le retour des températures élevées dans certaines régions du pays ! En lisant cet article, découvrez ce que vous réserve le temps et planifiez vos activités en conséquence.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps relativement chaud sera au rendez-vous aujourd’hui dans les régions de l’intérieur Ouest et Centre-Ouest de l’Algérie. Les températures connaîtront une légère augmentation, avec des maximales variant entre 18 °C et 32 °C sur les zones côtières, entre 17 °C et 32 °C dans les régions de l’intérieur et entre 24 °C et 35 °C dans les régions sahariennes.

À LIRE AUSSI :

>> SEAAL : Coupure d’eau dans 6 communes d’Alger à partir de ce lundi 15 avril 2024

Bulletin Météo Algérie : voici les prévisions de ce jeudi 16 avril !

Dans les prévisions météo de ce mardi 16 avril, la carte du ciel dévoile des nuances diverses à travers les différentes régions du pays. Sur les territoires de l’Ouest et du Centre, une dominance de ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra, offrant ainsi un panorama lumineux et clément. Cependant, du côté de l’Est, des spectacles nuageux, parfois d’une densité remarquable, sont annoncés par Météo Algérie. Ces nuages pourraient apporter avec eux quelques précipitations locales, avant de s’estomper graduellement en cours d’après-midi, laissant place à un ciel plus dégagé.

Quant aux vastes étendues sahariennes, un ciel généralement limpide à légèrement voilé marquera la scène céleste aujourd’hui. Toutefois, à l’Est des Oasis, des formations nuageuses pourraient s’installer, accompagnées par moments de quelques averses, parfois orageuses, durant la matinée.

Par ailleurs, il est important de noter qu’une série de wilayas se retrouvent sous le feu d’une vigilance jaune, signalant ainsi la possibilité de précipitations sous forme de pluie et d’orage. Cette alerte de l’ONM concerne les wilayas de SOUK-AHRAS, OUARGLA, EL-OUED, LAGHOUAT, GHARDAÏA, TOUGGOURT, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, GUELMA, BATNA, ANNABA, DJELFA, CONSTANTINE, EL-MENIAA, SKIKDA, EL-MGHAIR, KHENCHELA, BISKRA et EL-TARF.

De plus, un autre phénomène météorologique requiert une attention particulière dans certaines régions. En effet, des vents violents sont attendus dans les wilayas d’ANNABA, SKIKDA et EL-TARF. Quant à DJANET, la présence imminente de vents de sable suscite une vigilance accrue, soulignant ainsi la nécessité de prendre les précautions appropriées face à ces conditions atmosphériques variables.