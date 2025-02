La météo en Algérie ce mardi 11 février : pluie ou soleil, que disent les prévisions du jour ?

Le temps s’annonce plutôt agréable ce mardi 11 février 2025, avec un ciel majoritairement dégagé sur l’ensemble du territoire. Quelques nuances locales viendront toutefois moduler cette stabilité, notamment au nord et à l’extrême sud. Voici le bulletin météo détaillé de la journée !

Les régions du Nord profiteront d’un ciel largement dégagé, offrant une belle luminosité tout au long de la journée. Cependant, des nuages s’inviteront par endroits en début de matinée, notamment sur les zones côtières et intérieures. Dans les Aurès, la fraîcheur matinale se fera ressentir, avec une formation de gel durant la matinée.

Au Sud, le ciel restera globalement clair, mais quelques passages nuageux viendront perturber l’extrême Sud du pays. Des averses restent possibles sur ces régions, bien que le risque demeure limité. Dans le nord des oasis, quelques nuages bas marqueront les premières heures de la journée, avant de laisser place à un ciel plus lumineux.

Prévisions météo : quelles sont les températures du jour ?

Les températures afficheront des valeurs relativement douces sur l’ensemble du pays. Sur les régions côtières, les maximales atteindront 22 °C, tandis que les minimales descendront à 18 °C. Dans l’intérieur du pays, le thermomètre oscillera entre 13 °C et 23 °C. Au Sud, le contraste sera plus marqué, avec des températures variant entre 17 °C au plus bas et 32 °C au plus chaud de la journée.

Crise climatique : une course contre la montre pour les engagements 2035

L’urgence climatique se fait de plus en plus pressante, et pourtant, la majorité des pays traînent encore à soumettre leurs engagements pour 2035. Alors que la date limite fixée par l’ONU expirait ce 10 février 2025, seuls 10 pays sur plus de 200 ont répondu à l’appel en déposant leur feuille de route climatique.

Le constat est sans appel : malgré l’urgence, la grande majorité des nations restent en retard. Parmi les rares bons élèves, le Royaume-Uni, la Suisse et le Brésil figurent parmi les pays ayant respecté l’échéance. En revanche, l’absence de poids lourds comme la Chine, l’Inde et l’Union européenne soulève de sérieuses inquiétudes. Ces économies majeures jouent un rôle central dans la réduction des émissions mondiales et leur retard complique encore davantage l’atteinte des objectifs climatiques fixés.

Un contexte géopolitique incertain face à des perspectives alarmantes

Le retour de Donald Trump à la présidence américaine pourrait bien bouleverser l’équilibre fragile de la coopération internationale en matière de climat. L’ex-président, connu pour son scepticisme envers l’Accord de Paris, menace une nouvelle fois de retirer les États-Unis de ce pacte essentiel. Une situation qui ne rassure pas les experts. Ebony Holland, spécialiste du climat à l’IIED, souligne : « Il y a clairement de grands changements géopolitiques en cours qui s’avèrent compliqués pour la coopération internationale. »

Les projections actuelles restent alarmantes. Avec les engagements pris jusqu’ici, le monde se dirige vers un réchauffement de 2,6 °C à 2,8 °C, bien au-delà de la limite de 1,5 °C établie par l’Accord de Paris. Pour espérer respecter cet objectif, les émissions mondiales doivent être réduites de moitié d’ici à 2030. Une ambition qui semble de plus en plus difficile à atteindre, au vu des retards accumulés.

L’ONU veut rester optimiste : plus de 170 pays ont promis de soumettre leur plan cette année, en grande majorité avant la COP30. L’Union européenne s’engage à déposer sa feuille de route « bien avant » cette échéance, confirmant ainsi son rôle moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique. La Chine, premier émetteur mondial mais aussi leader en investissement dans les énergies renouvelables, devrait également dévoiler son plan dans l’année.