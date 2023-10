La météo en Algérie ce mardi 10 octobre : quel temps prévoir aujourd’hui ?

L’automne s’installe doucement, marquant la transition entre la chaleur estivale et le froid hivernal. Cette saison emblématique se caractérise par ses couleur chatoyantes, ses journées raccourcissant progressivement et ses changements de températures. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de ce mardi 10 octobre 2023 pour préparer au mieux votre journée.

Dans son bulletin météo de ce mardi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions Nord du pays. Notant toutefois la formation de quelques nuages en fin de journée, et ce, sur les hauts plateaux du centre et de l’Est ainsi que sur les Aurès.

Concernant les températures maximales attendues aujourd’hui, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’elles oscilleront entre 26 et 34 °C sur les régions Nord du pays et entre 28 et 40 °C sur les régions intérieures. Ainsi, l’ONM a prévu une température avoisinant les 26 °C à Tenes, 28 °C à Jijel et à Batna et 29 °C à Alger, à Tlemcen et à Saida. Ce mardi, Relizane et Mila enregistreront 30 °C, tandis qu’il fera 32 °C à Bouira et 33 °C à Annaba.

Bulletin Météo Algérie : le temps prévu au Sud du pays !

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’un ciel dégagé à partiellement voilé en général couvrira les régions Sud du pays. D’après le bulletin de Météo Algérie, quelques nuages pourraient couvrir l’extrême Sud du pays, le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara oriental, rajoutant que ces nuages pourraient s’accompagner d’orages. Enfin, pour ce qui est des températures maximales prévues aujourd’hui au niveau des régions Sud du pays, l’ONM a fait savoir qu’elles oscilleront entre 28 et 40 °C, avec 30 °C à Béchar, 31 °C à Biskra et 32 °C à Ouargla.