La météo en Algérie ce lundi 5 août : une nouvelle journée chaude en perspective !

La saison estivale bat son plein en Algérie, avec des températures élevées, un temps chaud et une canicule persistante. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la météo en Algérie pour ce lundi 5 août 2024 !

Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi annoncent des températures maximales variant entre 29 et 38 °C sur les régions côtières, entre 33 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 49 °C sur les régions sahariennes.

Temps chaud attendu dans ces régions !

D’après les services de Météo Algérie, un temps relativement chaud est attendu sur les régions côtières du Centre et de l’Est, ainsi que sur les régions intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest.

Le Sahara Central connaîtra également une chaleur intense. D’ailleurs, l’ONM a placé les wilayas de Tindouf, Béni Abbès, Timimoun, Adrar, In Salah, et Bordj Badji Mokhtar en vigilance jaune pour des risques de “canicule”.

Que dit le bulletin météo en Algérie pour ce lundi 5 août ?

Le bulletin météo de ce lundi prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Cependant, les régions de notre grand Sud connaîtront une météo plus contrastée. Météo Algérie annonce un ciel généralement dégagé deviendra souvent voilé à partir de la soirée sur le Sud-Ouest et le Sahara Central.

De plus, des formations cumuliformes se développeront sur l’extrême Sud, près de la frontière algéro-malienne et le Hoggar/Tassili, avec des cellules orageuses isolées pouvant provoquer quelques averses de pluie.

L’ONM a également placé en vigilance jaune pour des risques d’orages et de pluie les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Il est donc important de suivre les mises à jour météorologiques pour se protéger des risques liés à ces conditions climatiques changeantes.