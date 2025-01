La météo en Algérie ce lundi 27 janvier : temps stable en vue, mais à quand le retour de la pluie ?

Alors que la stabilité domine encore les prévisions météorologiques, un changement de temps s’annonce à l’horizon. Les prochains jours marqueront le retour d’un climat hivernal, avec des chutes de neige et de fortes pluies à prévoir. Découvrez les détails de la météo de ce lundi 27 janvier et préparez-vous à affronter cette transition vers des conditions plus fraîches.

Selon le bulletin de Météo Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions du Centre et de l’Ouest durant la journée. Toutefois, la soirée verra un changement notable, avec une couverture nuageuse qui s’intensifiera progressivement, accompagnée de quelques averses sur les zones côtières et intérieures au cours de la nuit.

🟢 À LIRE AUSSI : Forbes distingue l’Algérie : une destination à ne pas manquer en 2025

À l’Est, le temps restera globalement calme, avec un ciel dégagé à partiellement voilé. Les régions du Sud, quant à elles, connaîtront également un ciel majoritairement clair à légèrement voilé tout au long de la journée.

Côté températures maximales, la douceur persistera encore ce lundi. Les valeurs oscilleront entre 20 et 25 °C sur les régions côtières, entre 17 et 25 °C sur les régions intérieures et entre 18 et 32 °C sur les régions sahariennes.

Alerte météo en Algérie : retour de la pluie et de la neige dès demain

Après une période de calme de plus d’une semaine, les régions Nord du pays s’apprêtent à affronter une série de perturbations atmosphériques d’intensité modérée à active. Ces conditions seront marquées par de fortes pluies et des chutes de neige abondantes sur les reliefs à partir de demain, selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie.

Dans une déclaration au média arabophone Ennahar Online, un ingénieur principal à l’OMS a fait savoir que plusieurs dépressions atmosphériques provenant de l’Ouest affecteront successivement les régions Nord. Ces perturbations toucheront d’abord les wilayas de l’Ouest, avant de s’étendre aux régions centrales et enfin aux zones orientales mardi soir.

🟢 À LIRE AUSSI : Faux dossiers de VISA, attestations AADL et LSP trafiquées : un réseau arrêté pour falsification

Les précipitations seront particulièrement importantes dans les zones centrales et occidentales au cours de la journée, avant de gagner les régions orientales dans la soirée. Les conditions météorologiques s’amélioreront temporairement mercredi, avant le retour de pluies intermittentes jeudi et vendredi. Cette perturbation s’accompagnera de chutes de neige conséquentes sur les hauteurs dépassant 1 000 mètres, principalement dans les régions centrales et occidentales.

Retour du froid en Algérie : nette baisse du mercure en vue !

Les températures, quant à elles, connaîtront une nette baisse. Sur les zones côtières, elles oscilleront entre 14 et 18 degrés, tandis que les hauts plateaux et les Aurès enregistreront des valeurs comprises entre 12 et 14 degrés. Les vents forts attendus le long des côtes provoqueront des vagues violentes tout au long de cette période perturbée.

Cette situation appelle à la prudence, notamment dans les zones montagneuses où les accumulations de neige pourraient compliquer la circulation, ainsi que sur le littoral, où les vents violents risquent d’affecter les activités maritimes. Ainsi, il est important de suivre les mises à jour de Météo Algérie pour mieux se préparer à ces conditions hivernales.