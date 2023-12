La météo en Algérie ce lundi 25 décembre : temps stable et ensoleillé attendu aujourd’hui

Cette semaine, les prévisions météorologiques laissent entrevoir des conditions ensoleillées. Ce lundi 25 décembre 2023, un ciel d’un bleu éclatant couvrira la quasi-totalité du territoire national, promettant une journée idéale pour les activités en extérieur. Le soleil brillera de mille feux, créant un cadre propice aux randonnées et aux sorties en plein air, parfaites pour profiter pleinement des vacances scolaires. Cette clémence météorologique offre une belle opportunité à chacun de s’adonner aux loisirs en pleine nature et de savourer l’atmosphère festive de cette période.

Selon le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), une journée sous un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions Nord du pays pour ce lundi. Les températures maximales annoncées oscilleront entre 15 et 19 °C le long des régions côtières, offrant une agréable douceur, tandis que les zones intérieures bénéficieront de températures variant entre 14 et 18 °C. Les données de Météo Algérie précisent des températures estimées à 15 °C à Tenes, 16 °C à Annaba, 17 °C à Alger et à Jijel, avec des pics atteignant 19 °C à Tlemcen. De plus, les prévisions de ce 25 décembre indiquent 16 °C à Guelma, à Naama et à Tebessa, 17 °C à Médea, et 18 °C à Mascara.

Par ailleurs, l’ONM alerte sur la formation de gelée matinale locale prévue sur les hauts plateaux et les Aurès. Cette particularité météorologique, bien que localisée, pourrait impacter les premières heures de la journée, nécessitant une certaine prudence dans ces régions. Cependant, dans l’ensemble, ces températures clémentes et ce ciel dégagé offrent des conditions météorologiques propices à diverses activités extérieures.

Prévisions Météo Algérie du 25 décembre : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Dans les régions sahariennes, les prévisions météorologiques de l’ONM annoncent un ciel principalement dégagé à partiellement voilé. Toutefois, une évolution vers un ciel de plus en plus voilé est prévue dans le quart Sud-Ouest, le Sahara central et le Nord du Sahara à partir de l’après-midi. Cette transition météorologique pourrait apporter des changements dans les conditions atmosphériques de ces régions.

En ce qui concerne les températures maximales attendues aujourd’hui, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’elles varieront entre 15 et 27 °C dans les régions sahariennes. Les relevés météorologiques spécifiques prévoient 20 °C à Illizi, 21 °C à Adrar et 22 °C à In Salah. Cette diversité de températures témoigne des nuances climatiques dans les différents étendus de notre grand Sud, offrant des variations de température significatives d’une région à l’autre.